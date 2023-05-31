العثور على كنز في حطام سفينة تيتانيك .. ما القصة؟

تم الكشف عن عقد ذهبي مصنوع من سن سمكة قرش ميجالودون في حطام السفينة تايتانيك، حيث التقطت شركة Magellan Ltd ومقرها جيرنسي لقطات لقطعة المجوهرات الفريدة من نوعها عند إجراء أول مسح رقمي لحطام السفينة الصيف الماضي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

استخدم أكبر مشروع مسح تحت الماء في التاريخ غواصتين لإنتاج 700000 صورة للسفينة التي غرقت في أبريل 1912.

تم العثور على عقد القرش ميجالودون من بين القطع الذهبية والبوب ​​الأخرى التي لم يتم التعرف عليها بعد، وووصفه ريتشارد باركنسون ، الرئيس التنفيذي لشركة ماجلان ، بأنه اكتشاف مذهل وجميل.

الميجالودون هو نوع منقرض من أسماك القرش جاب محيطات الكوكب منذ ما بين 23 مليون و 3.6 مليون سنة، ويعد الوحش قريبًا من القرش الأبيض الكبير ، وتشير التقديرات إلى أنه نما ليصبح طوله 70 قدمًا تقريبًا.

ومع ذلك ، أعرب بعض الخبراء عن شكوكهم في أن السن الموجود على القلادة ينتمي إلى واحد، وقالت كاتالينا بيمينتو ، عالمة الحفريات في جامعة سوانسي والمتخصصة في أسماك القرش ، إنه من الصعب معرفة ذلك على وجه اليقين دون الشعور بمقياس الكائنات الأخرى في الصورة.

كما قالت: يبدو أن للسن رقبة وهي المنطقة الأكثر قتامة بين تاج السن والجذر، ولكن نظرًا لأن جودة الصورة منخفضة جدًا ، فمن الصعب معرفة ما إذا كان هذا هو الحال '.

ولكن الشركة غير قادرة على لمس القلادة لأن هناك اتفاقية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة تمنع أفراد الجمهور من إزالة القطع الأثرية من حطام سفينة تايتانيك.