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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هذا ما يحدث للجسم عند تناول 6 مكعبات شيكولاتة.. تفاصيل

صدى البلد

قال العلماء اليوم إن تناول الشوكولاتة قد يكون مفيدًا لعقلك، فقد تم العثور الآن على مركبات قوية كامنة في الشوكولاتة، خاصة الأنواع الداكنة لتعزيز الذاكرة.

وتلك المركبات هي مركبات "الفلافانول" كما يطلق عليها ، وتوجد بوفرة  في التفاح والتوت والشاي الأخضر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ووجد باحثون من جامعتي هارفارد وكولومبيا أن فوائد الذاكرة تأتي من استهلاك 500 ملجم من الفلافانول يوميًا على شكل مكمل غذائي، ومع ذلك ، زعم خبراء التغذية والطب الوقائي المستقلون أن هذه الكمية يمكن تحقيقه بسهولة من خلال النظام الغذائي.

قال البروفيسور أيدين كاسيدي ، من جامعة كوينز بلفاست: "هذه دراسة مهمة حقًا تُظهر أن جرعة الفلافونويد التي تسمى الفلافانول هي المفتاح لتحسين الذاكرة في الدماغ المتقدم في السن".

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وأضافت الدراسة أن الجرعة المطلوبة لهذه التحسينات في صحة الدماغ يمكن تحقيقها بسهولة.على سبيل المثال ، قدح واحد من الشاي وستة مربعات من الشوكولاتة الداكنة وحصتين من التوت والتفاح ستوفر معًا حوالي 500 مجم، كما يمكن أن تحتوي التفاحة بمفردها على حوالي 10 ملليجرام.

 

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