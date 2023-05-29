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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غريبة عنه.. فتاة تخرج جثمان قاتل من قبره بسبب حلم

صدى البلد

استخرجت فتاة مراهقة جثة قاتل من مدفنه بعد أن جاء إليها في أحلامها وتوسل إليها لمساعدته، لذلك ابن الفتاة الصغيرة طلبه.


 

قتل لازارو باربوسا دي سوزا ستة أشخاص في جميع أنحاء البرازيل في فورة قتل في عام 2021، قبل أن تلحق به الشرطة في تبادللإطلاق النار الدموي.


 

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ولكن في مارس من هذا العام، بعد ما يقرب من عامين من مقتل القاتل والمغتصب بالرصاص من قبل الشرطة في منزل حماته في غوياس،وسط البرازيل، حيث تم حفر قبر دي سوزا.


 

قال المحقق رافائيل نيريس للصحفيين إن الفتاة البالغة من العمر 15 عاما، والتي لم تنشر السلطات اسمها، تم تعقبها بعد رصدها على كاميرات المراقبة.


 

وعندما ألقي القبض على الفتاة في 15 مارس، كانت ملابسها متسخة بتراب القبر، فيما قال رافائيل: "كان من الواضح جدا أنها هي التيسرقت القبر".


 

اعترفت الفتاة باستخراج الجثة بعد أن حلمت بأن القاتل لا يزال على قيد الحياة و بحاجة إلى مساعدتها.


 

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وأوضح: "أفادت الفتاة أنها كانت تواجه العديد من الأحلام التي ظهر فيها لازارو وطلبت منها إزالته من القبر لأنه كان على قيد الحياةويحتاج إلى مساعدتها".


 

قالت الشرطة إن الفتاة قد تم نقلها إلى مقبرة كوكالزينهو دي غوياس من قبل صديقها البالغ من العمر 21 عاما.

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