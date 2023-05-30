روسيا تمنع استخدام أي لغة في مدنها سوى الرسمية.. تفاصيل

منع عمدة إحدى أكبر المدن الروسية، لافتات مكتوبة بلغات أجنبية من الظهور في جميع أنحاء المنطقة، وقد ادعى عمدة المدينة "يفجيني نوموف" أن العلامات غير وطنية.

وجرى الكشف عن الإملاءات الغريبة الجديدة في رسالة مسربة من داخل المدينة تم إرسالها إلى جميع الشركات والمسؤولين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتحتوي الوثيقة المكونة من 26 صفحة على العديد من القوانين الجديدة التي أقرها مجلس الدوما الروسي ، وتم تسليمها إلى كراسنادور بموافقة نوموف.

فيما حصلت صحيفة ديلي ستار على نسخة من الوثيقة المطولة، التي انتشرت في العديد من قنوات تليجرام، والتي تنص على أنه سيكون هناك حظر على اللافتات التي تعرض أي "لغة يعيش متحدثوها الأصليون خارج الاتحاد الروسي ، والتي لا تنتمي إلى لغات شعوب الاتحاد الروسي ".

يبدأ القانون الجديد في 1 سبتمبر 2023 ، وسيمنح الشركات سنة كاملة لإجراء تغييرات، وإذا كان لديك مبنى أكثر بروزًا في شارع رئيسي ، فسيكون لديك ستة أشهر فقط لإزالة اللافتات التي ليست باللغة الروسية.

قال العمدة نوموف: "بالنظر إلى الوضع السياسي الحالي ، فإن الإشارات الأجنبية' ليست وطنية إلى حد ما "، ويبقى أن نرى ما هي العلامات غير الروسية المتبقية في المنطقة ، حيث انسحبت معظم الشركات غير الروسية من البلاد عندما بدأت حرب الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا منذ أكثر من عام.

ومع ذلك ، يُظهر البحث السريع في خرائط جوجل أن العديد من المناطق التي تركز على السياحة ، مثل مطار كراسنودار الدولي ، مليئة باللافتات الإنجليزية التي يجب إزالتها الآن.

العديد من اللافتات حول الدوري الروسي الممتاز تشير إلى ملعب نادي كراسنودار بالإنجليزي أيضًا ، حيث اعتاد الفريق اللعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل أن يتم حظره من قبل منظمة كرة القدم الأوروبية بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

ومن المفارقات أن مدخل مركز التسوق الرئيسي في المدينة به لافتة ترحيب تظهر كلمة آيس كريم بثلاثين لغة مختلفة على الأقل ، بالإضافة إلى العديد من المتاجر التي تحمل أسماء إنجليزية.