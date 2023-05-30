إيلون ماسك يوقف تويتر في هذه القارة.. لهذا السبب

على ما يبدو أن إيلون ماسك في طريقه إلى إغلاق تويتر في أوروبا، في غضون أشهر فقط ، وذلك بعد آخر أعماله المثيرة.

موقع تويتر انسحب مؤخرًا من مدونة الممارسات الطوعية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتضليل عبر الإنترنت، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقد تشير هذه الخطوة إلى أن ماسك الذي اشترى منصة التواصل الاجتماعي العام الماضي، يستعد لوقف العمليات في القارة تمامًا ، حيث من المقرر أن يدخل قانون الخدمات الرقمية الجديد (DSA) حيز التنفيذ اعتبارًا من أغسطس ، وفقًا لتقارير EURACTIV.



وسيجعل القانون الذي يحدد متطلبات مراقبة المعلومات المضللة والإبلاغ عنها ، الاتفاق الطوعي للاتحاد الأوروبي إلزاميًا لمواقع التواصل الاجتماعي الكبيرة ، مثل تويتر.

ويشير القانون :"لا يمكنك الاختباء بالإضافة إلى الالتزامات الطوعية ، ستكون مكافحة المعلومات المضللة التزامًا قانونيًا بموجب #DSA اعتبارًا من 25 أغسطس، ستكون فرقنا جاهزة للتنفيذ."

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، لا تتطلب DSA من Twitter إزالة المحتوى ، لكنها تتطلب منه تقديم طرق للمستخدمين للإبلاغ عنه إذا كان ينتهك قواعد معينة.