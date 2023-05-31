انتشار أعشاب بحرية تسبب أمراضًا تهدد الحياة .. تفاصيل

تنجرف كميات هائلة من الأعشاب البحرية على الشاطئ على طول شواطئ جنوب فلوريدا والتي يمكن أن تحمل مسببات أمراض أكل اللحم.

تُعرف باسم سرجسوم، بمجرد أن تغسل الأعشاب البحرية على الشاطئ ، تغمر الطحالب السميكة والسجاد البني الشواطئ ، وتطلق رائحة نفاذة لأنها تتحلل وتتشابك مع البشر والحيوانات الذين يدخلون إليها.

بالنسبة للفنادق والمنتجعات ، يمكن أن يكون تنظيف الأشياء من الشواطئ بمثابة عملية على مدار الساعة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تتفاعل الأعشاب البحرية أيضًا مع الحطام البلاستيكي وبكتيريا Vibrio في المحيط مما يخلق ما يسميه العلماء 'عاصفة ممرضة' يمكن أن تشكل مخاطر على مرتادي الشواطئ.

أكبر تهديد لبكتيريا الضمة هو حالة تسمى متلازمة الأمعاء المتسربة، ووجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة فلوريدا أتلانتيك أن السرجسوم الذي ينتهي به المطاف على الشواطئ يميل إلى إيواء مستويات عالية من بكتيريا الضمة.

يمكن أن تسبب العدوى بالضُّمز مجموعة من الأعراض مثل الإسهال ، وتشنجات المعدة ، والقيء ، والحمى ، والقشعريرة ، والتهابات الأذن ، والتهابات الجروح، وتمتلك مسببات الأمراض قدرة فريدة على الالتصاق باللدائن الدقيقة في مياه المحيط الدافئة.

وجد الباحثون أن بكتيريا Vibrio تمتلك جينات معينة ، تُعرف باسم جينات 'zot' ، والتي تنتج سمومًا يمكنها إتلاف الأمعاء مما يؤدي إلى حالة مشابهة لـ 'متلازمة الأمعاء المتسربة' ، حيث يمكن للبكتيريا أن تدخل الأمعاء ، وتعلق في الأمعاء ، وتسبب العدوى.

إذا استهلكت سمكة قطعة من البلاستيك ملوثة ببكتيريا Vibrio ، فيمكنها تطوير أمعاء متسربة وإفراز عناصر مغذية تحفز نمو Sargassum والكائنات الحية الأخرى في البيئة المحيطة.



كانت هناك بالفعل حالات للوفيات المرتبطة بالضمات المرتبطة بالأمراض المنقولة بالغذاء ، مثل بعد تناول المحار الخام تقارير NBC Miami.

هناك العديد من سلالات الضمة ، لكن بعضها يمكن أن يسبب أمراضًا تهدد الحياة عند تناولها من خلال المأكولات البحرية أو ملامسة الجروح المفتوحة.

تتكاثر البكتيريا في مياه البحر المالحة الدافئة ، مما يجعل الأفراد الذين يعانون من جروح مفتوحة عرضة للتعرض، ووجد الباحثون أن بعض سلالات الضمة تستهدف كلاً من النباتات والحيوانات.

المقلق هو أنه مع تزايد احتكاك المزيد من الأشخاص بأعشاب Sargassum البحرية وزيادة الحطام البحري البلاستيكي خلال أشهر الصيف ، تزداد المخاطر.