الزواج من شريك أكبر سنًا أكثر نجاحًا.. تفاصيل

قد تكون الفجوات العمرية العملاقة بين آل باتشينو مع شريكته سبب في استياء المجتمع، لكن الأبحاث تشير إلى أن الأزواج الذين تفصل بينهم عقود من الزمان هم أكثر رضاءً من الناحية العاطفية.

يقترح فريق من العلماء من جامعة ديكين الأسترالية أن هؤلاء الأزواج يبلغون عن ثقة والتزام أكبر وغيرة أقل من الأزواج في نفس العمر، أو أعمار متقاربة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفقًا للباحثين فإن أكثر من ثلاثة أرباع الأزواج الذين تشارك النساء الأصغر سنًا فيها مع رجال أكبر سناً يبلغون عن علاقات عاطفية مرضية.



من المحتمل أن يرى الأزواج الذين يعانون من فجوة عمرية العلاقة على أنها استثمار جيد، فالمرأة مهيأة للبحث عن شريك له قوانين وموارد ، والرجال يبحثون عن من ينجبون أطفالًا ، وفقًا للعلماء.

لاحظ الباحثون أيضًا أن الرجال يميلون إلى تقدير الجاذبية والحيوية أكثر من النساء لأن هذه السمات تشير إلى الخصوبة.