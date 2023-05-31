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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل يحرر رأسه من فكي تمساح بأعجوبة.. تفاصيل مروعة

صدى البلد

استطاع رجل تحرير رأسه من فكي تمساح في حادثة مروعة.. كان ماركوس ماكجوان في الخارج لممارسة الغطس مع زوجته وأصدقائه في كوينزلاند بأستراليا عندما اقترب من الزواحف.

قال ماكجوان: "لقد تمكنت من فتح فكيه بعيدًا بما يكفي لإخراج رأسي، ثم حاول التمساح مهاجمتي مرة أخرى ، لكنني تمكنت من دفعه بعيدًا بيدي اليمنى ، التي عضها بعد ذلك التمساح".

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من جزيرة هاجرستون، قال: "أنا أعيش في جولد كوست وأنا راكب أمواج وغواص ، وأتفهم أنه عندما تدخل البيئة البحرية ، فأنت تدخل منطقة تخص حيوانات يحتمل أن تكون خطرة ، مثل أسماك القرش والتماسيح".

لحسن الحظ ، سارت بعض الأشياء بشكل صحيح بالنسبة لـ ماكجوان، فقد تواجد اثنان من رجال الإطفاء بالقرب منه وقاما بتقديم الإسعافات الأولية له بعد الهجوم أثناء انتظار وصول المروحية.

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وذكرت شبكة إن بي سي نيوز أنه أصيب بثقوب في رأسه ويديه وجروح في فروة رأسه من التمساح.

يمكن لأكبر تماسيح المياه المالحة أن تنمو بطول سبعة أمتار - أو 22 قدمًا - كما تقول حديقة الحيوانات الأسترالية، وأفادت أيضًا بأن التماسيح كانت تعيش على الأرض دون تغيير منذ 65 مليون سنة.

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