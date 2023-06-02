لأول مرة .. بث مباشر من سطح المريخ يكشف أسرار الكوكب الأحمر

تستضيف وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أول بث مباشر على الإطلاق للمريخ والذي يجب أن يكشف عن تفاصيل مذهلة لم يسبق لها مثيل عن الكوكب الأحمر.

ستشارك المركبة المدارية Mars Express التابعة للوكالة صورًا جديدة كل 50 ثانية يوم الجمعة بدءًا من الساعة 11:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، حيث إنها معلقة أكثر من 11000 ميل فوق سطح المريخ.

وسيكون البث متاحًا من خلال قناة ESA على يوتيوب، بينما سيتم استضافة الحدث على الهواء مباشرة ، فإن الأمر يستغرق ما يصل إلى 22 دقيقة للبيانات للسفر لمسافة تزيد عن 187 مليون ميل من المريخ إلى الأرض.

لا يوجد سوى عدد قليل من الأمثلة التاريخية عندما شاهد البشر على الأرض صورًا حية أو مقاطع فيديو من الفضاء ، بما في ذلك مهمة DART التابعة لناسا التي تحطمت مسبارًا في قمر صغير ومهمات أبولو.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن البث المباشر يكرم مسيرة 20 مارس إكسبريس في الفضاء، فقد يمثل Mars Express ، الذي سمي كذلك بسبب وقت التطوير السريع والمبسط ، الزيارة الأولى لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) إلى كوكب آخر في النظام الشمسي.

تم إطلاق المركبة الفضائية في عام 2003 ، واستعارت التكنولوجيا من بعثتي Rosetta و Mars 96 التابعين لوكالة الفضاء الأوروبية.

منذ بدء العمليات العلمية في عام 2004 ، أعطت المركبة المدارية الدائمة للعلماء رؤية جديدة تمامًا لجار الأرض المثير للاهتمام.

إنها تساعد الآن في الإجابة عن الأسئلة الأساسية حول الجيولوجيا والغلاف الجوي والبيئة السطحية وتاريخ المياه وإمكانية الحياة على المريخ.