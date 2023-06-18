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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عاقبه الله في لحظتها..يوتيوبر هندي يسخر من قبور المسلمين وطريقة الدفن|شاهد

صدى البلد

أثار يويتيبر هندي يوتيوبر شهير ديرلاسينج في العقد الثالث من عمره عبر قناته مستر أنديا  يسخر من عادات المسلمين وخاصة عادة الدفن فقد قام بعمل  وظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بشرح التحدي الذي سيقوم بهه وهو دخول القبر والانتظار  به 24 ساعة 

وبالفعل قام بالنزول هو وأحد أصحابه بمجرد أغلاق القبر قام أحد أصحابه الآخرين بوضع كمية من التراب فوق القبر وكأن اليوتيوبر وصديقه الذي بصحبته مدفونين بالفعل وتاركين لهم فتحة للتهوية وإدخال الماء

بمجرد إغلاق القبر قام اليوتيوبربتشغيل الأغاني والرقص والخروج بفيديو لايف من القبرمُسْتهزِئا بعادة الدفن وبالمكان ليؤكد أنها مجرد عادة خطأ وليس لها أساس وفقا لاعتقاده .

بدأ اليوتيوبر بالضحك وومخاطبة أصدقائه لطلب الماء من وقت لآخر  ليأتيه الرد المفاجئ ويصعقه بقيام عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .

ولم يقدر أصدقائهم على إخراجهم على الفور ليشعروا على الفور ان الموت قد أقترب منهم ولكن مع هدوء العاصفة تمكن اصدقائهم من إخراجهم وطلب من أصدقائه بعد خروجه على المستشفى عدم تجربة تلك التحدى ويحكى ما شعر به لمتابعيه.

 

يويتيبر هندي مقطع فيديو الدفن عاصفة ترابية امطار غزيرة

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