اتصل بينا | شعبة الدخان تزف أخبارا سارة بشأن السجائر .. وهذه أسعارها الرسمية

لا تزال أزمة ارتفاع أسعار السجائر تلقي بظلالها على الشارع المصري، خاصة أن المدخنين أصبح لديهم يقين أنها أزمة مفتعلة، حيث وصل هذا الارتفاع إلى 6 جنيهات عن سعر العلبة الحقيقي في بعض الحالات، ما يشير إلى وجود رغبة في افتعال الأزمة من قبل التجار من أجل الاحتكار.

الشركات تعلن أسعارها

كشفت شركة «فيليب موريس» عن أسعار السجائر الرسمية في السوق المصرية، حيث ارتفعت أسعار بعض المنتجات مثل “ميريت” و"مارلبورو" و"إل إم" وغيرها، فقد شهدت الأسعار المنتشرة في السوق ارتفاعًا كبيرًا من قبل التجار.

كما رفعت في نفس التوقيت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" أسعار كل منتجات الشركة من السجائر للمستهلك، لتتراوح أسعار السجائر في الزيادة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بالأسواق المحلية، ما بين جنيهين و3 جنيهات في سعر علبة السجائر الواحدة، طبقًا للصنف.

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طالب إبراهيم إمبابى، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات في بيع السجائر أو تسعير السجائر، وشدد على ضرورة ترسيخ الوعي لدى المستهلكين والحفاظ على حقوقهم.

وأضاف "امبابي"، أن هناك أزمة في أسعار السجائر بالأسواق، وارتفاع أكثر من 10 جنيهات على العلبة الواحدة بالسوق الموازي، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة تعديل القيمة المضافة على ضريبة السجائر".

وشدد إبراهيم إمبابى، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر، على أن مصانع السجائر تعمل بكامل طاقتها، وهناك أزمة من التجار الذين يخفون السجائر.

سبب اختفاء السجائر

كشف رئيس شعبة الدخان والسجائر، عن أسباب اختفاء السجائر من الأسواق خلال الفترة الحالية قائلا: «وزير المالية قدم موازنة 2023- 2024 وطلب من قطاع السجائر ضرائب بقيمة 88.6 مليار جنيه، واقترحنا زيادة السجائر على الفئات الدنيا بقيمة نصف جنيه، وتصل للمستهلك بزيادة جنيه واحد فقط».

وأضاف أن التباطؤ في تنفيذ القرار جعل بعض التجار يتوقعون ارتفاع الأسعار، مما جعلهم يخفون السجائر مما رفع سعرها، إلا أن الشركات تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ولكن التجار يخزنون السجائر حتى يحققون أرباحا كبيرة»، مطالبًا الحكومة بإقرار الأسعار الجديدة حتى تتوفر السجائر بالأسواق.