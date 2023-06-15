الطريق مفتوح لنجم الزمالك| تفاصيل اقتراب إمام عاشور من الأهلي

لا تزال الانتقالات الصيفية هي الشغل الشاغل لإدارة الأهلي وجماهيره، ولا صوت يعلو فوق صوت صفقات الميركاتو الصيفي، حيث بدأ الأهلي في التحرك بشكل قوي لتدعيم صفوفه، بعد تأكد رحيل أكثر من نجم خارج القلعة الحمراء، وفي مقدمتهم مايسترو خط الوسط حمدي فتحي، ورغم وجود مروان عطية والسولية واليو ديانج، عاد الأهلي لفتح ملف إمام عاشور من جديد، بعد أن بات إلى حد كبير خارج صفوف ميتلاند الدنماركي، حيث يرغب الأهلي في ضمه، لمواصلة المنافسة على جميع البطولات.

موقف الأهلي إمام عاشور

ذكرت تقارير صحفية ومصادر قوية، أن هناك انقسام داخل النادي الأهلي، حول التعاقد مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، بالموسم الجديد.

هناك تيار يرغب في ضم اللاعب بسبب قدراته الفنية، وتيار آخر يرى أن اللاعب بعيدًا عن الفنيات لا يناسب النادي، رغم ترحيب عاشور”.

ترحيب عاشور بالانضمام للأهلي

رحب إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، ونجم الزمالك السابق، بخطوة الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، على خلفية جس النبض الذي يجري حالياً بين كل الأندية للحصول على الصفقات الجديدة.

ووفقاً للإعلامية ملك موسى، في تصريحاتها مع أمير هشام عبر “+90″، فإن إمام عاشور لا يرفض الانضمام إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، لكن هدفه الأول هو الانتقال بين أندية أوروبا خلال الفترة المقبلة.

ويلوح عاشور بالأوراق الأوروبية، ويجعل ورقة النادي الأهلي هي الأخيرة في مسيرته، ربما لرفع القيمة المادية، خاصة أن الأهلي لديه الامكانيات المالية التي تمكنه من سداد قيمة عاشور، حال عدم الانتقال إلى نادي اوروبي كبير خلال الفترة القليلة المقبلة.

رغبة الزمالك في استعادة عاشور

أكد مصدر مسؤول في الزمالك، أن هناك تواصلا مع إمام عاشور ومسؤولي القلعة البيضاء، لرغبتهم في استعادة اللاعب، الذي أبلغهم بعدم ممانعته في العودة إلى ميت عقبة، وانه لا يريد الانضمام لأي نادٍ آخر داخل مصر؛ بشرط أن تكون هناك مفاوضات جدية مع ناديه الدنماركي.

وأضاف المصدر أن نادي الزمالك يعاني من مشكلة مالية كبيرة خلال الفترة الحالية، ما قد يعيق إتمام صفقة إمام عاشور، خاصة أن ناديه الدنماركي دفع 4 ملايين دولار لضمه، ما يؤدي إلى عدم التفريط في اللاعب بسهولة.