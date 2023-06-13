صارت شابة بملامح مختلفة| شاهد الطفلة جنا عمرو في سن العشرين .. صور

جنا عمرو.. تلك الطفلة التي تغيرت ملامحها البريئة، بعد أن أتمت العشرين من عمرها، وأصبحت أكثر جمالًا وأنوثة، حيث لاحظ المعجبين، ذلك عليها بدرجة كبيرة، حتى أن ملامحها أصبح يبدو عليها أنها في مرحلة الشباب، لتبدأ حالة من الجدل حول مشوار تلك الطفلة التي أصبحت شابة جميلة فجأة.

جنا تحتفل بعامها الـ18

نشرت الطفلة جنا عمرو، مجموعة جديدة من الصور عبر حسابها بـ«فيسبوك»، احتفالًا بعيد ميلادها الـ18، وأعربت عن سعادتها بهذه المرحلة العمرية التي تعيشها، وظهرت في الصورة بملامح قريبة من طفولتها، ونفس لون الأعين، ولكن اعتمدت على صبغة الشعر.

جاء آخر ظهور للطفلة جنا عمرو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قبل عامين، بنشرها صورة جمعتها بالفنان الراحل سمير غانم، الذي نعته خلالها، وبعدها بأشهر قليلة شاركت متابعيها صورة لها بالتزامن مع بدء أول أيام الدراسة في عام 2021.

مر وقت طويل

ونشرت الطفلة جنا عدد من الصور «السيلفي» لها، ودونت عليها بالإنجليزية قائلة: «لقد مر وقت طويل، أنا الآن في الثامنة عشرة من عمري، وحشتوني كلكوا، عيد ميلاد سعيد بالنسبة لي».

وتفاعل الجمهور ومتابعي الطفلة مع صور وإطلالتها الجديدة، حيث جاءت التعليقات كلها تأكيداً على مرور الأيام سريعاً وتغير ملامحها بعد أن أصبحت فتاة شابة تتمتع بجمال هادئ وبراءة.

من هي جنا عمرو؟

الطفلة جنا عمرو، إحدى الأطفال التي أكتسبت شهرة واسعة خاصة في أوائل الألفينيات، وشاركت في عديد من الأعمال الفنية، ويكمن السر في جمالها المختلف وملامحها البريئة.

ومن أشهر أعمالها فيلم «سامي أكسيد الكربون»، الذي قدمت فيه دور ابنة هاني رمزي، وكان ثانِ عمل لها وعُرض عام 2011، كما شاركت في فيلم «خطة جيمي» بجانب الفنانة ساندي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا من الفنانين، وعُرض في 2014.

وشاركت في عدد من الأعمال الأخرى، حتى 2017، عندما ابتعدت عن الساحة الفنية بعد مشاركتها بفيلم «فوبيا»، وفي 2015 شاركت في مسلسل «لهفة»، مع الفنانة دنيا سمير غانم.