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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

صفقة قياسية.. الأهلي يوافق على بيع حمدي فتحي| كم بلغت قيمته؟

صدى البلد

بيع نهائي أم إعارة.. هكذا تدور الأحاديث داخل جدران النادي الأهلي، بعد التسريبات بالموافقة على رحيل خط وسط الفريق الأول لكرة القدم حمدي فتحي لنادي الوكرة القطري، خاصة أن التفاصيل لاتزال غامضة.

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الأهلي يدرس عروض رحيل لاعبيه

 

بدأ النادي الأهلي في دراسة عروض الاحتراف المقدمة لعدد من اللاعبين، بعد تأجيلها حتى حسم لقب دوري أبطال إفريقيا الـ11 أمام الوداد المغربي.

يدرس النادي الأهلي ملف رحيل حمدي فتحي لنادي الوكرة القطري، وأحمد عبد القادر لأحد الفرق الروسية، وهما العرضان اللذان يتمتعان بجدية ووصلت المفاوضات فيهما إلى مرحلة متقدمة.

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حسم صفقة حمدي فتحي بمبلغ ضخم

 

كشف مصدر مقرب من دائرة صنع القرار بالنادي الأهلي، عن منح الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، الضوء الأخضر لشركة الكرة بالنادي بشأن إنهاء ملف حمدي فتحي، في ظل تقدم نادي الوكرة القطري بعرض ضخم لضم اللاعب.

 

 

وطلب الأهلي مبلغ 5 ملايين يورو مقابل السماح برحيل حمدي فتحي المتواجد مع منتخب مصر في المغرب، بينما عرض النادي القطري مبلغ 2 مليون و800 ألف دولار مقابل ضم اللاعب، وهو ما يوازي 90 مليون جنيه، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب من مميزات أخرى.

تفاصيل تعاقد فتحي مع النادي القطري

 

كشف المصدر، لصدى البلد عن موافقة الأهلي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على رحيل حمدي فتحي، مضيفًا أن هناك جلسة بين أمير توفيق ولجنة التخطيط بالأهلي وشركة الكرة، لوضع الرتوش الأخيرة في الصفقة، ليكون حمدي فتحي وبنسبة 70% فتحي خارج الأهلي.

ويرغب حمدي فتحي في الرحيل عن الأهلي بسبب العرض المادي الكبير من الوكرة القطري، خاصة انه يحصل مع الاهلي على 8 ملايين جنيه، بينما يصل العرض القطري إلى 90 مليون جنيه مصري.

ويعيش اللاعب حالة من النضوج الكروي والتألق، وهو الوقت المناسب لرحيله، خاصة ان هناك البديل القوي لحمدي فتحي في الأهلي، سواء السولية أو ديانج أو مروان عطية.

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انضمام فتحي ورفاقه للمنتخب في المغرب

وانضم لاعبي الأهلي الدوليون إلى معسكر المنتخب الوطني في المغرب مباشرة، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا وهم محمد الشناوي، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، محمد هاني، ياسر إبراهيم، مروان عطية، محمد عبد المنعم، أحمد عبد القادر، وحمدي فتحي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة حرس الحدود، في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز، ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر راحة للاعبين حتى يوم 18 من الشهر الجاري، ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 62 نقطة.

صفقة قياسية حمدي فتحي الأهلى الوداد المغربي الوكرة القطرى أحمد عبد القادر

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