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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

السعودية تفتح ذراعيها للاعبي الأهلي.. محمد عبدالمنعم وكهربا والشحات مطلوبون بأرقام خيالية

صدى البلد

ترددت في الساعات القليلة الماضية أنباء عن وصول عدد من العروض للاعبي النادي الأهلي بعد الأداء المشرف في مشوار بطل القرن ببطولة دوري أبطال افريقيا، التي حسمها المارد الأحمر بالبطولة الـ11، وفتحت السعودية ذراعيها للاعبي الأهلي، خاصة عريس البطولة محمد عبد المنعم، ومحمود كهربا، وحسين الشحات، في حين اكتفت قطر بطلب اللاعب حمدي فتحي.

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الهلال عايز عبد المنعم

دخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات جادة، لضم مدافع النادي الأهلي محمد عبد المنعم، بعد تألق اللاعب في مباريات دوري أبطال إفريقيا الأخيرة مع المارد الأحمر.

وكشف مصدر مقرب من إدارة الأهلي، عن وجود مفاوضات شفهية فعلية لضم محمد عبد المنعم بمبلغ خرافي، إلا أن إدارة النادي تتمهل في منح الضوء الأخضر للنادي السعودي لانتقال المفاوضات إلى الشكل الرسمي.

وأضاف المصدر، ان الهلال عرض 8 ملايين دولار لضم محمد عبد المنعم، أي ما يوازي 240 مليون جنيه مصري، في حين تمسك الأهلي بمبلغ 12 مليون دولار للموافقة على رحيل اللاعب.

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 كهربا مطلوب بـ5 ملايين دولار

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن هناك مفاوضات شفهية أيضا من نادي الشباب السعودي لضم محمود عبد المنعم كهربا، مقابل 5  ملايين دولار، أي ما يوازي 160 مليون جنيه، مع تحمل الغرامة المفروضة على اللاعب لصالح الزمالك.

ورغم ضخمة المبلغ، رفض اللاعب الحديث عن أي مفاوضات في الوقت الحالي، حيث يرغب في التركيز مع النادي الأهلي قبل خوض أي تجربة احترافية، خاصة بعد أن بدأ الأهلي في تحويل مبلغ الغرامة إلى دولارات لسدادها وضمان استمرارية اللاعب.

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ناديين خليجيين لضم الشحات 

وكشفت تقارير صحفية، عن وجود رغبة قوية من جانب نادي الحزم السعودي، في التعاقد مع حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولم ينف المصدر الأنباء، بل أكد أن الأهلي ينتظر تحرك رسمي من النادي السعودي، وكذلك استطلاع رأي اللاعب الموجود مع منتخب مصر في المغرب.

كما أكد المصدر وجود عرض آخر من أحد وكلاء اللاعبين، برغبة نادي القادسية الكويتي في ضم الشحات مقابل 6 ملايين دولار، أي ما يفوق 190 مليون جنيه مصري.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه، بعد الفوز على الوداد المغربي في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وأحرز للأهلي بيرسي تاو الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسجل كهربا الهدف الثاني، وتعادل الأحمر في مباراة الإياب بنتيجة 1-1 بهدف محمد عبد المنعم،، وتوج بالبطولة في مركب محمد الخامس ملعب الفريق المغربي.

لاعبي الأهلي السعودية السعودية تفتح ذراعيها محمد عبد المنعم الشحات كهربا

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