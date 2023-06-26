عملتي تريند فاشل| القصة الكاملة لأزمة مريهان حسين مع المذيعة مروة صبري

عقب إعلان المطربة والممثلة ميريهان حسين إعتزالها الفن، هاجمها البعض متهمينها بالبحث عن الشهرة وركوب الترند، فيما ساندها آخرون، حتى أعلنت عن عودتها مرة أخرى لينقلب عليها من ساندها، ومنهم المذيعة مروة صبري، التي وصلت الأمور بينهما إلى أزمة.

إعلامية تهاجم ميريهان حسين

هاجمت الاعلامية مروة صبري، الفنانة ميرهان حسين، في برنامجها "قعدة ستات" المذاع علي احدي القنوات الفضائية.

جاء هجوم مروة صبري، علي ميريهان حسين بعد تراجع الأخيرة عن الاعتزال، وظهورها في أحد البرامج التلفزيونية.

الضغط النفسي تحول إلى تريند فاشل

وقالت مروة صبري: "انا بعتذر عن الدفاع عن ميريهان حسين وقت ما أعلنت عن اعتزالها الفن، لكني كنت أظن إنها وقعت تحت ضغط نفسي".

وأضافت مروة: البعض عاتبني عن الدفاع عن ميربهان حسين، رغم اني لا اعرفها بشكل شخصي، واكدوا لي ان هذا الأمر تريند، لكني قلت لهم لا احد يعلم النوايا، لكن اضحك عليا، فليس من الطبيعي ان تتعافي من الضغط النفسي في غضون 10 ايام، هذا الامر تريند فاشل.

فرقعة إعلامية ليس إلا

كانت الفنانة ميريهان حسين قد أعلنت عن اعتزالها الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم اختفت عن الأضواء وعن مواقع التواصل الاجتماعي على غير عادتها.

وكتبت ميريهان: "لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف، ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل، اللي بيحبوني شكراً وكتر خيركم، واللي مابيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ماقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني، سلام".

وأضافت: "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي، ولم اعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني، تعبت لذلك اعتزل".

تلاعب بالجمهور وعودة متوقعة

في تعليق لاحق، كتبت ميرهان حسين: “بعد ما قدمت العديد من الأدوار التي لا تشبهني ولا تشبه موهبتي ولا تستغل أدواتي كفنانة وممثلة محترفة، وحصلت على العديد من ورش التمثيل وأملك القدرة على التقليد بالأداء والصوت والشكل والهيئة والملامح، التي أجيد رسمها على وجهي بالمكياج والشعر دون مساعدة من أحد وبنفسي فقط وبأبسط الامكانيات وأصور بنفسي واعمل مونتاج بنفسي، لأعرض عمل مبدع بشهادة الجمهور الذي التقيه في الشارع والمول وكل مكان ليقولوا لي انتي مظلومة والله، احنا نفسنا نشوفك في أعمال أكثر مناسبة لموهبتك الكبيرة.. ده غير أني املك صوت حلو وقادر على الغناء الذي اعشقه.. لكني تعبت ولم أعد اسعد بجملة انتي مظلومة.. لن أعرض موهبتي على من لا يراها ولا يقدرها ولا يحتاجها.. وسط مصالح وشللية وموضة ومين متجوز مين، ومين مصاحب مين.. مش مين شاطر وموهوب”.

وفجأة تراجعت ميريهان عن قرار الاعتزال الذي أعلنته خلال الفترة الماضية، ونشرت فيديوهات لها عبر انستجرام، تؤكد فيها أنها لم تكن تقصد اعتزال الفن، لكنها كانت تعتزل السوشيال ميديا، وسط مرورها بفترة إحباط واكتئاب استطاعت تخطيها من خلال دعم المقربين لها وجمهورها.