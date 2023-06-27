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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نجوم الموسيقى العربية ومواهب الأوبرا على المسرح الكبير ختاما للموسم الفنى

خالد داغر
خالد داغر

تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالية فنية فى ختام موسمها الفنى 2022 - 2023 وتحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى بمشاركة طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب تحت اشراف الدكتور سامح صابر ومن اخراج مهدى السيد وذلك فى الثامنة والنصف مساء الاثنين 3 يوليو على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أهم وأشهر مؤلفات الموسيقى العربية الرومانسية والوطنية ويصاحبها تابلوهات حركية تصميم سالى احمد منها موسيقى الضوء الشارد ، طير بينا ياقلبى ، حبايب مصر ، مشربتش من نيلها ، بلدى ، طوبة فوق طوبة ، تسلم ايدينك ، يا مصر يا أم الأمم ، ع الدوار ، بهية ، أوبريت الحدود ، اوبريت لو كنا بنحبها ، بالاحضان ، لولا الملامة وغيرها .. أداء اميرة احمد ، محمد حسن ، حنان عصام ، ياسر سليمان ، اية عبد الله ، اشرف وليد ، امنية بكر ، كنزى ، فرح الموجى ، مؤمن خليل ، احمد سعيد ، احمد عفت وايمان عبد الغنى .

جدير بالذكر ان الاوبرا المصرية قدمت فى موسمها 2022 - 2023 فعاليات فنية وثقافية متنوعة وصل عددها الى 940 حضرها اكثر من مليون مشاهد وهدفت الى دعم وتعزيز التراث ونشر الوان الابداع الجاد ورعاية الموهوبين والنابغين الى جانب مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات العالمية .

دار الاوبرا المصرية الدكتور خالد داغر فصول الكورال والباليه مؤلفات الموسيقى العربية

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