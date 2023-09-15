بعد فضائيين المكسيك.. نتائج صادمة لتقرير ناسا عن رصد مركبات فضائية

تم الإعلان عن نتائج صادمة في احدث تقرير أجرته وكالة ناسا لعلوم الفضاء، ترصد وتحلل فيه مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة مع عدم وجود دليل على أن كائنات فضائية تقف وراء هذه الظاهرة غير المبررة.

هل يوجد كائنات فضائية ؟

إذا كانت رؤيتها حقيقة، فإن هذا التقرير الذي طال انتظاره لا يقدم أي دليل قاطع، ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أوضحت كيف ستحقق وكالة ناسا فيما تسميه UAPs وهي “الظواهر الشاذة غير المحددة” مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقال مدير ناسا، بيل نيلسون، إن وكالة الفضاء الأمريكية لن تأخذ المبادرة في البحث عن حوادث UAP المحتملة، بل ستشارك البيانات بمزيد من الشفافية والدقة.

يتكون التقرير من 36 صفحة من الملاحظات الفنية والعلمية تمامًا، وحدد أبرز النقاط الرئيسية، وتتلخص في عدم وجود دليل على وجود كائنات فضائية، ولكن من الممكن أن يكونوا موجودين

وجاء في الصفحة الأخيرة من التقرير أنه لا يوجد سبب لاستنتاج أن مصادر من خارج الأرض كانت وراء مئات مشاهدات المركبات الغامضة التي حققت فيها ناسا.

وقال التقرير: "ومع ذلك... لا بد أن هذه الأجسام سافرت عبر نظامنا الشمسي للوصول إلى هنا".

وعلى الرغم من أن التقرير لم يخلص إلى وجود حياة خارج كوكب الأرض، إلا أن وكالة ناسا لم تنكر احتمال وجود "تكنولوجيا فضائية محتملة غير معروفة تقترب من الغلاف الجوي للأرض".

بيانات الظواهر الشاذة غير المحددة

وقال نيكولا فوكس، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية في وكالة ناسا: "إن UAP هي واحدة من أعظم أسرار كوكبنا" ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص البيانات عالية الجودة.

على الرغم من العديد من مشاهدات UAP ، قالت فوكس إنه لا توجد عادةً بيانات كافية يمكن استخدامها للتوصل إلى استنتاجات علمية نهائية حول طبيعة وأصل UAP.

وأعلنت فوكس أن وكالة ناسا عينت مديرًا جديدًا لأبحاث UAP لإنشاء قاعدة بيانات قوية لتقييم البيانات المستقبلية، وسيستخدم المدير الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في عملية جمع البيانات وتحليلها.

صور فضائيين من المكسيك

تطرقت الجلسة إلى الكائنات الفضائية المزعومة التي تم تقديمها إلى السلطات المكسيكية في وقت سابق، وادعى خايمي موسان، الذي يلقب نفسه خبيرًا في الأجسام الطائرة المجهولة، أنه تم العثور على الجثث في كوسكو، بيرو، في عام 2017 وأن اختبار الكربون المشع أدى إلى تأريخ هذه الأجسام بما يصل إلى 1800 عام.

لكن جاء تعليق عالم ناسا الدكتور ديفيد سبيرجيل : “اجعل العينات متاحة للمجتمع العلمي العالمي وسنرى ما هو الموجود هناك”.

وقال الدكتور دانييل إيفانز، مساعد نائب المدير المساعد للأبحاث في ناسا، إن أعضاء لجنة أبحاث UAP تلقوا تهديدات، وأضاف أن ناسا وضعت هذه التهديدات في الاعتبار ولهذا قرت عدم نشر اسم مدير أبحاث UAP.