عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد فضائيين المكسيك.. نتائج صادمة لتقرير ناسا عن رصد مركبات فضائية

تقرير ناسا عن رصد
تقرير ناسا عن رصد أجسام غريبة في السماء

تم الإعلان عن نتائج صادمة في احدث تقرير أجرته وكالة ناسا لعلوم الفضاء، ترصد وتحلل فيه مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة مع عدم وجود دليل على أن كائنات فضائية تقف وراء هذه الظاهرة غير المبررة.

 

هل يوجد كائنات فضائية ؟

إذا كانت رؤيتها حقيقة، فإن هذا التقرير الذي طال انتظاره لا يقدم أي دليل قاطع، ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أوضحت كيف ستحقق وكالة ناسا فيما تسميه UAPs وهي “الظواهر الشاذة غير المحددة” مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

txt

خريطة للأراضي الفضاء والمتخللات لطرحها بمزاد علني للراغبين في الوادي الجديد

txt

أول صورة توثق كارثة الإعصار دانيال من الفضاء لحظة وقوعه |شاهد

وقال مدير ناسا، بيل نيلسون، إن وكالة الفضاء الأمريكية لن تأخذ المبادرة في البحث عن حوادث UAP المحتملة، بل ستشارك البيانات بمزيد من الشفافية والدقة.

يتكون التقرير من 36 صفحة من الملاحظات الفنية والعلمية تمامًا، وحدد أبرز النقاط الرئيسية، وتتلخص في عدم وجود دليل على وجود كائنات فضائية، ولكن من الممكن أن يكونوا موجودين
وجاء في الصفحة الأخيرة من التقرير أنه لا يوجد سبب لاستنتاج أن مصادر من خارج الأرض كانت وراء مئات مشاهدات المركبات الغامضة التي حققت فيها ناسا.

وقال التقرير: "ومع ذلك... لا بد أن هذه الأجسام سافرت عبر نظامنا الشمسي للوصول إلى هنا".

وعلى الرغم من أن التقرير لم يخلص إلى وجود حياة خارج كوكب الأرض، إلا أن وكالة ناسا لم تنكر احتمال وجود "تكنولوجيا فضائية محتملة غير معروفة تقترب من الغلاف الجوي للأرض".

بيانات الظواهر الشاذة غير المحددة

وقال نيكولا فوكس، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية في وكالة ناسا: "إن UAP هي واحدة من أعظم أسرار كوكبنا" ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص البيانات عالية الجودة.

على الرغم من العديد من مشاهدات UAP ، قالت فوكس إنه لا توجد عادةً بيانات كافية يمكن استخدامها للتوصل إلى استنتاجات علمية نهائية حول طبيعة وأصل UAP.

وأعلنت فوكس أن وكالة ناسا عينت مديرًا جديدًا لأبحاث UAP لإنشاء قاعدة بيانات قوية لتقييم البيانات المستقبلية، وسيستخدم المدير الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في عملية جمع البيانات وتحليلها.

 صور فضائيين من المكسيك

تطرقت الجلسة إلى الكائنات الفضائية المزعومة التي تم تقديمها إلى السلطات المكسيكية في وقت سابق، وادعى خايمي موسان، الذي يلقب نفسه خبيرًا في الأجسام الطائرة المجهولة، أنه تم العثور على الجثث في كوسكو، بيرو، في عام 2017 وأن اختبار الكربون المشع أدى إلى تأريخ هذه الأجسام بما يصل إلى 1800 عام.

لكن جاء تعليق عالم ناسا الدكتور ديفيد سبيرجيل : “اجعل العينات متاحة للمجتمع العلمي العالمي وسنرى ما هو الموجود هناك”.

وقال الدكتور دانييل إيفانز، مساعد نائب المدير المساعد للأبحاث في ناسا، إن أعضاء لجنة أبحاث UAP تلقوا تهديدات، وأضاف أن ناسا وضعت هذه التهديدات في الاعتبار ولهذا قرت عدم نشر اسم مدير أبحاث UAP.

الأجسام الطائرة المجهولة الأجسام الطائرة الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

يشترط اللغة.. وظائف ذهبية في بنك القاهرة| الحق قدم

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

كارثة محتملة بعد انتشار الرائحة الكريهة.. البحوث الفلكية ترد على انشقاق طبقات الأرض

500 جنيه|أسعار الذهب تهبط إلى مستويات قياسية الآن قبل قرار حكومي مرتقب

اختفاء وزير الدفاع الصيني يزيد التكهنات حول مصيره

ترشيحاتنا

بعد لقائه زعيم كوريا الشمالية.. بوتين يحاول طمأنة أمريكا وكوريا الجنوبية

عقب الإعلان عن مظاهرات.. الجيش يعزز قواته على حدود غزة

بعد زيادتها 7%.. ننشر مصروفات المدارس الرسمية لغات بالعام الدراسي الجديد

بعد انتهاء العاصفة دانيال.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ24 ساعة المقبلة

آمنة يبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد المشروعات التنموية بمحافظات الجنوب

بث مباشر.. مساجد مصر تؤدي صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب لن تصدقه.. امرأة تثير الجدل بعدم تمكنها من النوم منذ 11 عاما

عدوى بكتيرية أم فيروسية؟.. هذه هي الاختلافات الرئيسية| انتبه

أخطاء تؤدي إلى شيخوخة البشرة.. رقم 1 ستدهشك

جريء ووقح| أبراج لا تهتم بالآخرين.. تعرف عليها

فيديو

يهدد حياة 20 مليون سوداني.. أستاذ جيولوجيا: سد النهضة سينهار| فيديوجراف

زلزال يضرب 3 دول إحداها عربية .. العالم الهولندي يثير الرعب |فيديو جراف

داخل على المليار.. تقرير بريطاني يكشف عن حجم ثروة محمد صلاح| فيديوجراف

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ