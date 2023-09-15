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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خريطة للأراضي الفضاء والمتخللات لطرحها بمزاد علني للراغبين في الوادي الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، و إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز، وأعضاء مجلس الإدارة.

حيثُ شهد الاجتماع عرض ما تم من إجراءات تجاه تحصيل مستحقات الدولة، وأسفر عن عددٍ من القرارات كالآتي:
▪️تكليف وحدة المتغيرات المكانية بوضع خريطة للأراضي الفضاء والمتخللات مقسمة إلى قطع بالإحداثيات؛ وذلك لجميع الأراضي الصالحة للزراعة بما فيها أراضي التقنين، ويتم طرحها بمزاد علني للراغبين.

▪️تنشيط وتشجيع مبادرة السداد بالدولار، وتجهيز قطع أراضي خاصة بالمبادرة بمساحة ٢٠٠ فدان فأكثر.

▪️عدم تمليك الأراضي الزراعية التابعة للصندوق داخل الحيز العمراني، وتستمر بحق الانتفاع بالإيجار؛ تحسبًا للاحتياجات المستقبلية، ويقوم كل مركز بإعداد دراسة للمسافة التي يتم التعامل عليها بعد الحيز لتمليك الأراضي.

▪️إنذار المتقاعسين عن سداد مستحقات الصندوق، وتنفيذ إجراءات الإزالة محددة الموعد في حال عدم السداد، وتطبق نفس الإجراءات على الذين لم يقوموا باستيفاء الإجراءات.

▪️في حال شراء أرض من الباطن وتم سحب الأرض، يتم التقدم للصندوق لشراء الأرض بنظام التضامن معًا شاملةً سداد المديونيات.

▪️سحب أي أراضي لعدم الجدية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية لسداد مستحقات الصندوق عن إيجار الفترة السابقة.

▪️يتم تحديد أسعار الأراضي التي تم سحبها وإعادة طرحها طبقًا للأسعار الجديدة السائدة حاليًا.

محافظ الوادي الجديد: وسائل نقل جماعية لمجمع المصالح المميكن

▪️إعادة حصر أراضي المنتفعين من الصندوق وإضافة الأراضي التي تم توسعتها، على أن يكون الإيجار بنظام الشرائح حسب المساحة طبقًا للوضع الحالي.

اجتماع مجلس احتياجا أحد التعامل الأستاذ إبراهيم الاجتماع أعضاء مجلس الادارة المتغيرات المكانية المستقبلية المستقبلي

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