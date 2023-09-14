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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: وسائل نقل جماعية لمجمع المصالح المميكن

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ،بسرعة توفير وسائل انتقال جماعية للعاملين المنتقلين لمجمع المصالح المميكن بالخارجة بدعم من المحافظة بقيمة 50٪ من قيمة الاشتراك.

جاء ذلك خلال رئاسته، اليوم، لأول اجتماع للمجلس التنفيذي بمجمع المصالح المميكن للمحافظة ضمن إجراءات التشغيل التجريبي لقاعة الاحتفالات الرئيسية، استعدادًا للافتتاح الرسمي للمجمع، وذلك بحضور اللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة والعاملين بالجهات الحكومية المنتقلين للعمل بالمجمع.

 

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره وامتنانه لدعم القيادة السياسية لإنشاء أول مجمع للمصالح الحكومية على مستوى الجمهورية يحاكي العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم ربطه إلكترونيًا بالوزارات والهيئات الحكومية بها. كما قدم الشكر لجميع العاملين والقائمين على تنفيذ هذا المشروع، مؤكدًا على سرعة استكمال كافة الخدمات اللازمة لتيسير مهمة العاملين بالمجمع.

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كما وجه المحافظ بسرعة إنهاء التجهيزات النهائية بالمدرسة الرسمية الدولية، استعدادًا للافتتاح بداية العام الدراسي بدعم من المحافظة يصل لـ 50٪ من قيمة المصروفات الدراسية، والبدء في إجراءات تخصيص أرض لإنشاء مدرسة للمتفوقين بمدينة موط بمركز الداخلة. 

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