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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق مبادرة لبسك لغيرك عيد بمراكز الشباب في الوادي الجديد

بهاء شوقي
بهاء شوقي

أعلن بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أنه سيجري إطلاق مبادرة «لبسك لغيرك عيد» من جانب إدارة التنمية الشبابية، وأندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب المختلفة.

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وقال شوقي، إن المبادرة تهدف إلى تجميع وتجهيز وتغليف الأدوات المدرسية والكتابية وتوزيعها على القرى المحرومة والقرى الأكثر احتياجا والتى ليس لديها مراكز شباب وكذلك اسر الأيتام والأرامل، بهدف التخفيف عن كاهل الأسر ومواجهة أعباء الحياة وتوفير المستلزمات الضرورية، وتوزيعها في إطار المبادرة الخيرية.

وأشار، إلى أن المبادرة إلى تهدف كذلك إدخال البهجة على الأطفال ومشاركتهم فرحتهم وتحقيق التضامن الاجتماعي من خلال الشعور بالآخرين ومحاولة إسعادهم من منطلق الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة داخل المجتمع وتفعيل دور مراكز الشباب كمركز خدمة مجتمعية بدعم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

إطلاق مبادرة الإدارية الجديدة الأكثر احتياجا الأدوات المدرسية الاجتماعى الشباب والرياض العاصمة الإدارية الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد زارة الشباب والرياضة شرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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