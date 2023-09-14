محافظ الوادي الجديد يترأس أول اجتماع للمجلس التنفيذي بمقر العاصمة الإدارية الجديدة

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أول اجتماع للمجلس التنفيذي بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة ضمن إجراءات التشغيل التجريبي لقاعة الاحتفالات الرئيسية، استعدادًا للافتتاح الرسمي للعاصمة، وذلك بحضور اللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة والعاملين بالجهات الحكومية المنتقلين للعمل بالعاصمة.

حيث استهل الحضور الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا الكوارث الإنسانية بدولتي ليبيا والمغرب الشقيقتين، داعيين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأعرب المحافظ - خلال كلمته - عن خالص تقديره وامتنانه لدعم القيادة السياسية لإنشاء أول مجمع للمصالح الحكومية على مستوى الجمهورية يحاكي العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم ربطه إلكترونيًا بالوزارات والهيئات الحكومية بها. كما قدم الشكر لجميع العاملين والقائمين على تنفيذ هذا المشروع، مؤكدًا على سرعة استكمال كافة الخدمات اللازمة لتيسير مهمة العاملين بالعاصمة.

هذا وأصدر الزملوط عدد من القرارات كان أهمها ما يلي :

◾سرعة توفير وسائل انتقال جماعية للعاملين المنتقلين لمقر العاصمة الإدارية الجديدة بدعم من المحافظة بقيمة ٥٠٪ من قيمة الاشتراك.

◾سرعة إنهاء التجهيزات النهائية بالمدرسة الرسمية الدولية (IPS)، استعدادًا للافتتاح بداية العام الدراسي بدعم من المحافظة يصل ل ٥٠ ٪ من قيمة المصروفات الدراسية.

◾البدء في إجراءات تخصيص أرض لإنشاء مدرسة للمتفوقين ( stem) بمدينة موط بمركز الداخلة.

◾التأكيد على جاهزية مقرات إقامة الطالبات الملتحقات بفرع جامعة الأزهر بمدينة الخارجة؛ بالتزامن مع دخولها الخدمة بداية العام الدراسي الجديد.

◾استغلال المعاهد الأزهرية بالقرى كأروقة لتحفيظ القرآن الكريم خلال الفترة المسائية، وذلك بدعم من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ للتوسع في توفير مكاتب تحفيظ لائقة لأبناء القرى.

◾مراجعة إجراءات الحماية المدنية داخل المزارع وتوفير معدات إطفاء حرائق داخل حظائر الماشية للحد من الحرائق وإهدار الممتلكات العامة والخاصة.

◾تعميم استخدام الكارت الذكي لاستهلاك الوقود للسيارات الحكومية بكافة الحملات الميكانيكية؛ لترشيد وحوكمة الاستهلاك.

◾استكمال خطة تركيب العدادات الكودية للآبار الزراعية على مستوى المحافظة، لترشيد استهلاك مياه الري والحفاظ على الخزان الجوفي.