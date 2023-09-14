جامعة الوادي الجديد تنهي استعداداتها لبدء العام الجامعي الجديد

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد أن الجامعة أنهت كافة التجهيزات بجميع كليات الجامعة استعدادا لبدء العام الجامعي الجديد وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة استعدادًا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى لبدء العام الجامعي 2023/2024.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة ،اليوم، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وذلك لتوفير كل الإمكانيات اللازمة لانطلاق العملية التعليمية بكليات الجامعة الثمانى وهى الطب البشرى والصيدلة والطب البيطري والعلوم والزراعة والتربية والآداب والتربية الرياضية.



وقال طنطاوى إنه في إطار استعدادات الجامعة للعام الجامعي الجديد فقد بدأ الاستعداد لاستقبال عام دراسي جديد والانتهاء من صيانة المدن الجامعية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر ودائم لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع والتفوق.

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة في المدن الجامعية من أعمال السباكة والدهانات والتجهيزات والفرش وتطوير قاعات المذاكرة وصالات المطعم والتطوير الشامل في بعض مبانٍ المدن الجامعية؛ وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة لطلاب الجامعة المغتربين.