رئيس جامعة الوادي الجديد: توفير بيئة مناسبة تحفز الطلاب على الإبداع والتفوق

أكد رئيس جامعة الوادى الجديد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر ودائم؛ لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع والتفوق.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، اليوم الخميس، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات؛ لتوفير كل الإمكانيات اللازمة لانطلاق العملية التعليمية بكليات الجامعة الثمانية.

وأشار طنطاوي - خلال الاجتماع - إلى أن الجامعة أنهت كافة التجهيزات بجميع كليات الجامعة؛ استعدادا لبدء العام الجامعي الجديد وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى لبدء العام الجامعي 2024/2023، موضحا أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة في المدن الجامعية من أعمال السباكة والدهانات والتجهيزات والفرش وتطوير قاعات المذاكرة وصالات المطعم والتطوير الشامل في بعض مبانٍ المدن الجامعية؛ وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة لطلاب الجامعة المغتربين.

وأكد حرص الجامعة على توفير احتياجات العملية التعليمية وتجهيز كل القاعات والمدرجات والمعامل الطلابية والمدن الجامعية، وجميع المتطلبات التي تضمن حسن سير العملية التعليمية، وكذلك الأمن والراحة للطلاب؛ من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد.