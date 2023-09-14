أول صورة توثق كارثة الإعصار دانيال من الفضاء لحظة وقوعه |شاهد

وثّق القمر الصناعي “دسكوفر” التابع لوكالة ناسا لعلوم الفضاء والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) من مسافة 1,500,210 كيلومتر من الأرض، الإعصار دانيال عبر التقاط صورة للكرة الأرضية.

ويظهر الإعصار دانيال الذي تسبّب في أكبر كارثة من نوعها تشهدها ليبيا، وتظهر الصورة ألوان الكوكب كما تبدو للعين المجردة.

الإعصار دانيال من الفضاء

وتظهر أيضًا تغير حركة الغيوم وأنظمة الطقس والتضاريس المختلفة مثل الصحاري، والغابات واختلافات زرقة البحار وهذا سوف يسمح بمراقبة الأوزون ومستويات الجزئيات العالقة في الهواء، والغيوم العالية وخصائص نمو النباتات وعاكسيه الأرض للأشعة فوق البنفسجية.

ونظرًا لأن الكرة الأرضية برّاقة جداً مقارنة بالفضاء المظلم حولها فإن الكاميرا لن تستغرق فترة طويلة للتعريض (فقط 20 إلى 100 ملي ثانية) ولذلك فإن النجوم لن تكون مرئية في خلفية الصور كنتيجة لمدة التعريض القصيرة.

الأرض عبارة عن كرة حيث ينتفخ خط الاستواء بسبب دورانها حول محورها لذلك فان القطر عند خط الاستواء أكبر بي 42 كيلومترًا من القطبين، لذلك فإن الأرض ليست تامة الاستدارة برغم ذلك كوكبنا يظهر في صور ناسا كدائرة تامه لأن الفرق بين محيط القطبين وخط الاستواء هو حوالي 0.02 % فقط وهو فرق صغير جدًا لتستطيع العين البشرية تمييزه.

ويذكر أن القمر الصناعي "دسكوفر" أطلق إلى الفضاء في 11 فبراير 2015 ويقع في نقطة " لاغرانغ 1 " مباشرة بين الأرض والشمس وهذا المدار يحافظ على القمر الصناعي بحيث لا يحتاج لعملية مناورة مدارية لتصحيح موقعه سوى مرات قليلة خلال عدة سنوات.

ونقطة "لاغرانغ 1" هي نقطة بين الأرض والشمس تبعد عن الأرض مسافة 1.5 مليون كيلومتر حيث قوى الجاذبية بين الشمس والأرض تنتج مكانًا مستقرًا نسبيًا للمركبات الفضائية.

ويقع هذا الموقع بعيدًا خلف البيئة المغناطيسية لكوكبنا ما يجعله مكانًا مناسبًا لقياس سيل الجسيمات القادمة من الشمس والتي تعرف باسم الريح الشمسية وذلك مع عبورها قرب القمر الصناعي "دسكوفر".