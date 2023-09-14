بالتفاصيل.. الهجرة تكشف تطورات الوضع في ليبيا

قالت سها الجندی وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن السلطات الطبية في ليبيا تعرفت على جثمان ‌‌١٥٠ مصريا، وأن مصر أرسلت طائرات لإحضار الجثامين، متابعة: تم التعرف على ٨٨ جثمانا وتم نقلهم مباشرة إلى مصر.



وأضافت سها الجندي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج مصر جديدة، المذاع على قناة etc، أن التعرف عليهم تم من خلال ذويهم أو أصدقائهم في ليبيا، مشيرة إلى أن معظم الضحايا من نفس القرية وهو ماسهل التعرف عليهم وتم اخذهم من قبل ذويهم حتى يتم دفنهم .

ولفتت الي أن التقديرات المبدائية للضحايا المصريين تصل إلى ٣٠٠ مصري ولكن لم يتم الاستدلال عنهم، متابعة: القوات المسلحة توجهت اليوم بإرسال 4 طائرات، لاستطلاع وجود المصريين في الاماكن المنكوبة.



وناشدت الأهالي بالتواصل على أرقام الوزارة في حالة وجود أي معلومات، من خلال غرفة الطوارئ او صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة الهجرة أو من خلال الارقام ٠١٠٠٤١١٤٦٧٢٨ او ٠١٢٢٢٨٢٦١١١ .

وتابعت يوجد الكثير من المصريين العالقين ولايوجد اعداد محدده لفترة طويله لان الكثير منهم سافر بشكل غير شرعي وتحتاج المزيد من المجهود لمعرفة الاعداد بدقة.