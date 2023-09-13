بسبب العاصفة دانيال .. إجراء جديد في وزارة الهجرة بشأن المصريين بليبيا

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة لشئون الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك جهد وتعاون كبير بين كافة المؤسسات الوطنية، من أجل إنقاذ المصابين ونقل الجثامين من ليبيا إلى ارض الوطن.

وأضافت "سها جندي" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أنه تم وصول مايقارب من 87 جثمان إلى مسقط رأسهم، وذلك من خلال التعاون بين القوات المسلحة ووزارة الدفاع، متابعة: الطائرات جلبت 88 جثمان من اصل 150 جثمان.

ولفتت إلى ان معظم الجثامين من قرية واحدة، وتم التعرف على 87 جثمان، وتم إعادتهم للقرية، لدفنهم، متابعة: الوزارة وضعت رقمين للتواصل المباشر، للإبلاغ بأي معلومات تخص المتواجدين في ليبيا.

وأوضحت ان القوات المسلحة توجهت اليوم بإرسال 4 طائرات، لاستطلاع وجود المصريين في الاماكن المنكوبة، مناشدة الأهالي بالتواصل على أرقام الوزارة في حالة وجود أي معلومات.

وفيما يخص الوضع في المغرب، نوهت بأن الوضع أهدأ، ولا يوجد مصريين مصابين في الاماكن المنكوبة، ونحن على تواصل دائم.