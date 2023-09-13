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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتوجيه الرئيس.. سمير فرج: الميسترال المصرية مدينة كاملة لإدارة أزمة إعصار ليبيا

السيسي
السيسي

أكد اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن القوات المسلحة لديها قدرة كبيرة على نقل للمنكوبين في ليبيا برا وبحرا وجوا، منوها بأن الجيش لديه خبرة في دعم المساعدات وتقديم الدعم للمنكوبين. 

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وأضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الأربعاء، أنه يتم إعداد فصول تعليمية وإعاشة كاملة داخل معسكرات الإيواء لليبيين، لافتا إلى أن الميسترال مدينة كاملة وتدير الأزمة من خلال مركز قيادة موجود بداخلها. 
وقال اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن "الرئيس السيسي قال لابد من اجلاء جثامين المصريين في درنة"، متابعا أنه تم توفير مياه وكهرباء المعسكرات الإيواء للقادمين من ليبيا. 

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وأشار اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إلى أن إمكانيات القوات المسلحة كبيرة لتقديم كل الدعم والمساندة للشعب الليبي.

 

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