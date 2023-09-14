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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حدث ليلا| زلزال يضرب سوريا .. وتحذير لمستخدمي هواتف الأندرويد .. وتعليق الدراسة في ليبيا لمدة 10 أيام

صدى البلد

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها، العالم الهولندي يحذر من زلزال بقوة 7 ريختر، وتحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد، وزلزال يضرب سوريا.

الدبيبة يعلن تعليق الدراسة في ليبيا لمدة 10 أيام

https://www.elbalad.news/5920016

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، تعليق الدراسة بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط في أنحاء البلاد 10 أيام مراعاةً للظروف المأساوية للبلديات المنكوبة جراء الفيضانات في مدن الشرق.

عاجل|العالم الهولندي يحذر من زلزال بقوة 7 ريختر بهذه المنطقة
أثار العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، جدلاً واسعًا بتنبؤه بحدوث زلزال في المغرب بقوة 7 درجات على مقياس ريختر قبل وقوعه.

خلى بالك لو بتستخدم تليجرام .. تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد
حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني من وجود عدد من النسخ المزيفة من تطبيق الدردشة الشهير Telegram تليجرام على متجر Google Play من شركة جوجل لمستخدمي هواتف أندرويد.

بقوة 740 حصانا.. سعر أشهر السيارات الخارقة في تاريخ لامبورجيني
تعتبر سيارة لامبورجيني فينينو واحدة من أكثر سيارات الشركة الإيطالية الخارقة تميزًا، تم بناء 13 نموذجًا فقط بين عامي 2013 و 2014 (4 كوبيه و 9 سيارات رودستر).

ليس منتشرا .. نوع من المكسرات يخفض الكوليسترول في الدم
الجوز من المكسرات الصحية المليئة بالمغذيات الأساسية مثل الأحماض الدهنية من الأوميغا-3 ومضادات الأكسدة، ومن السهل أيضاً إدماجها في النظام الغذائي الخاص بك.

اليورو بـ 33.10 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية في مصر الخميس 14 سبتمبر
تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات الأسبوع الجاري، وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي.

هل السحر يؤخر الزواج؟ .. 17 حقيقة لا يعرفها كثيرون فتؤجل أفراحهم
لعل سؤال هل السحر يؤخر الزواج ؟  يعد من أهم الاستفهامات التي تؤرق الكثيرون سواء من الفتيات التي تأخر زواجهن أو الشباب الذين تتوفر لديهم كل إمكانات الزواج ولا يزالون عزاب ، بل إن هذا اعتقاد الآباء الذين لا يجدون في أولادهم ولا بناتهم مانعًا للزواج، ومن ثم يطرحون سؤال هل السحر يؤخر الزواج ؟، خاصة وقد ضعفت النفوس وزادت الأسحار والأعمال وكثر المشعوذون والدجالون ، الذين يتاجرون بأحلام الناس وحاجاتهم وأرزاقهم ،  لذا دعت الحاجة إلى الوقوف على حقيقة هل السحر يؤخر الزواج ؟، لأن الزواج من أكثر الأمور التي تشغل الكثيرون .

عاجل .. زلزال يضرب سوريا بقوة 4,5 ريختر
أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في بيان عاجل أن هزة أرضية وقعت في الأراضي السورية صباح اليوم الخميس، 14 سبتمبر 2023، بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر.

الجيش الروسي يعلن إحباط هجوم أوكراني بـ 6 مسيّرات
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن قواتها دمّرت عددًا من المسيّرات الأوكرانية خلال تصدّيها لهجوم شنّته هذه الطائرات على منطقتي بريانسك وبيلجورود الواقعتين في غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، من دون أن تفيد في الحال عن وقوع خسائر بشرية.

 

“صدى البلد” اشهر السيارات الأخبار المهمة الدفاع الروس العالم الهولندي فرانك هوجربيتس

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