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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدبيبة يعلن تعليق الدراسة في ليبيا لمدة 10 أيام

أرشيفية
أرشيفية

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، تعليق الدراسة بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط في أنحاء البلاد 10 أيام مراعاةً للظروف المأساوية للبلديات المنكوبة جراء الفيضانات في مدن الشرق.

وقال الدبيبة، في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "قررت تعليق الدراسة بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط في جميع أنحاء ليبيا لمدة 10 أيام مراعاة للظروف المأساوية للبلديات المنكوبة".

وأضاف: "وجهت وزارة التعليم بوضع خطة للتكفل بعودة التلاميذ في هذه البلديات للدراسة وتوفير مقار مؤقتة لهم".

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وفي سياق متصل، وفق البيان، أعلن الدبيبة أن "باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة (شرق) للمساهمة في توفير السكن للنازحين وفرق الإنقاذ".

والأحد، اجتاحت العاصفة المتوسطية "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة .

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن البرلمان الليبي عن ارتفاع عدد ضحايا الإعصار "دانيال" والفيضانات المرافقة له إلى 7000 قتيل على الأقل. وتُعتبر حصيلة الوفيات أولية فيما يرجّح ارتفاع الحصيلة في الساعات القادمة.

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