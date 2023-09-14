إسعاف ليبيا : 5300 ضحية الإعصار والعدد قابل للزيادة في أي لحظة

كشف أسامة علي المتحدث باسم جهاز الإسعاف في ليبيا، عن الوضع الحالي في ليبيا، قائلا: هناك أمل بسيط في الوضع الحالي، نتيجة تضافر الجهود من الدول وتقديم الدعم، سواء الدعم المصري والتونسي والجزائري، متابعا: هناك 10 دول عربية وأوروبية قدموا المساعدات للشعب الليبي.



وأضاف أسامة علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على قناة سي بي سي، أن الامم المتحدة سترسل فرق خاصة لـ ليبيا، لتقديم المساعدة، خاصة في مدينة درنة، فهي تحتاج إلى إسعاف فعلا، حيث أصبحت مدينة منكوبة ومصابة بشكل مباشر بسبب هذا الفيضان الذي مسح المدينة.



واسترسل: هناك مدن أخرى تعاني ولكن بخسائر أقل، والآلام تعصر القلوب داخل ليبيا، متابعا: عدد ضحايا إعصار دانيال وصل إلى 5300 ضحية قابلة للزيادة في أي لحظة حتى الآن.



واكمل: تلقينا من 9 إلى 10 آلاف بلاغ عن مفقودين، كما يوجد أكثر من 7 آلاف مصابين،متابعا: هناك اكثر من 130 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى توفير سيارات داعمة من الدول الصديقة.

