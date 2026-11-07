ارتفاع احتياطيات هونج كونج من النقد الأجنبي إلى 440.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر

أظهرت بيانات صادرة عن سلطة النقد (البنك المركزي) في هونج كونج ارتفاع احتياطيات المدينة من النقد الأجنبي إلى نحو 440.5 مليار دولار أميركي (3.43 تريليون دولار هونج كونجي) بنهاية أكتوبر الماضي.

ووفقا للبيانات، زادت احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 7.6 مليارات دولار أمريكي، أو ما يعادل 1.75%، مقارنة مع 432.9 مليار دولار أمريكي المسجلة في نهاية سبتمبر الماضي.

وأوضحت سلطة النقد في هونج كونج أن حجم الاحتياطيات الحالية يعادل أكثر من خمسة أضعاف قيمة العملة المتداولة في السوق، كما يمثل نحو 36% من إجمالي المعروض النقدي الواسع المقوم بدولار هونج كونج، وأكدت عدم وجود أي عقود صرف أجنبي غير مسواة بنهاية أكتوبر، وهو الوضع نفسه المسجل في نهاية سبتمبر.

وتعد احتياطيات النقد الأجنبي أحد المؤشرات الرئيسة على قوة المركز المالي لهونج كونج وقدرتها على دعم استقرار عملتها المحلية المرتبطة بالدولار الأمريكي ضمن نظام الربط المعمول به في المدينة.

يأتي ارتفاع الاحتياطيات في وقت تواصل فيه السلطات النقدية تعزيز متانة القطاع المالي والحفاظ على مستويات سيولة قوية لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية والتحديات الاقتصادية الخارجية.