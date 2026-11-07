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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وظائف وزارة العمل 2026 .. 109 فرص عمل برواتب 12 ألف جنيه

وظائف وزارة العمل 2026.. 109 فرص عمل برواتب 12 ألف جنيه
وظائف وزارة العمل 2026.. 109 فرص عمل برواتب 12 ألف جنيه
عبد الفتاح تركي

تتضمن أحدث فرص العمل المعلنة للشباب من خلال وزارة العمل 109 وظائف جديدة في عدد من التخصصات الفنية والخدمية، برواتب شهرية تصل إلى 12 ألف جنيه، وتشمل فرص التوظيف فنيي التيار الخفيف والسائقين وعمال الخدمات وأفراد الأمن ومساعدي فنيي الإنتاج وعمال المخازن، إلى جانب وظائف أخرى في مجالات متنوعة.

وتتنوع الوظائف المتاحة من حيث طبيعة العمل والرواتب والأعداد المطلوبة، إذ تبدأ الرواتب من 8500 جنيه وتصل إلى 12 ألف جنيه شهريًا، وفقًا للتخصص الوظيفي، مع اشتراط الحصول على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا، إلى جانب توافر خبرة لا تقل عن عامين في مجال الوظيفة المتقدم إليها.

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وظائف وزارة العمل

وحددت الوزارة مقر العمل في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، كما أتاحت أرقام هواتف للتواصل والاستفسار عن إجراءات التقديم والأوراق المطلوبة، بالتزامن مع الإعلان عن فرص عمل أخرى بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه.

ما تفاصيل 109 وظائف جديدة أعلنت عنها وزارة العمل؟

تستهدف فرص العمل الجديدة توفير وظائف للشباب في مجموعة من التخصصات الفنية والخدمية، مع اختلاف الأعداد المطلوبة والرواتب الشهرية وفقًا لطبيعة كل وظيفة ومتطلباتها.

وتشمل الوظائف المعلنة 8 تخصصات رئيسية، بإجمالي 109 فرص عمل، وتتوزع الأعداد والرواتب على النحو الآتي:

فني تيار خفيف: مطلوب فرد واحد براتب شهري يبلغ 12 ألف جنيه.

سائق درجة ثانية: مطلوب 5 سائقين براتب 12 ألف جنيه.

عامل خدمات: مطلوب 25 عاملًا براتب 10 آلاف جنيه.

فرد أمن: مطلوب 20 فردًا براتب 10 آلاف جنيه.

سائق ونش شوكة: مطلوب فرد واحد براتب 10 آلاف جنيه.

فني سلامة وصحة مهنية: مطلوب فرد واحد براتب 10 آلاف جنيه.

مساعد فني إنتاج: مطلوب 45 فردًا براتب 8500 جنيه.

عامل مخازن: مطلوب 11 عاملًا براتب 8500 جنيه.

وتوضح الأعداد المطلوبة أن وظيفة مساعد فني إنتاج تستحوذ على النصيب الأكبر من فرص التوظيف المعلنة، بإجمالي 45 فرصة عمل، تليها وظيفة عامل خدمات بعدد 25 فرصة، ثم وظيفة فرد أمن بعدد 20 فرصة.

كما تشمل القائمة وظائف فنية وتخصصية بأعداد أقل، من بينها فني التيار الخفيف وفني السلامة والصحة المهنية وسائق ونش الشوكة، إذ يتطلب كل تخصص منها تعيين فرد واحد.

وظائف

كم تبلغ رواتب وظائف وزارة العمل الجديدة؟

تصل الرواتب الشهرية في الوظائف الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل إلى 12 ألف جنيه، وتتفاوت الأجور وفقًا للمسمى الوظيفي وطبيعة المهام المطلوبة.

ويحصل فني التيار الخفيف وسائق الدرجة الثانية على راتب شهري يبلغ 12 ألف جنيه، بينما تبلغ رواتب عامل الخدمات وفرد الأمن وسائق ونش الشوكة وفني السلامة والصحة المهنية 10 آلاف جنيه.

أما وظيفة مساعد فني إنتاج ووظيفة عامل مخازن، فتبلغ قيمة الراتب الشهري لكل منهما 8500 جنيه، وفق تفاصيل فرص العمل المعلنة.

وتتيح هذه الوظائف للشباب فرصة الاختيار بين تخصصات مختلفة في المجالات الفنية والخدمية، وفق المؤهل والخبرة وطبيعة العمل التي تتناسب مع قدرات كل متقدم.

ما شروط التقديم على وظائف وزارة العمل بالعاشر من رمضان؟

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الراغبين في شغل الوظائف الجديدة، لضمان توافق المتقدمين مع المتطلبات المهنية المحددة لكل تخصص.

وتشمل أبرز شروط التقديم ما يلي:

أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط.

ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا.

أن يمتلك المتقدم خبرة لا تقل عن عامين في مجال الوظيفة التي يرغب في الالتحاق بها.

وتستهدف هذه الشروط اختيار المتقدمين الذين يمتلكون الحد الأدنى من المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل الوظائف الفنية والخدمية المتاحة، مع مراعاة طبيعة المهام المطلوبة في كل تخصص.

أين تقع أماكن العمل في وظائف وزارة العمل الجديدة؟

يقع مقر العمل الخاص بالفرص الوظيفية المعلنة في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وهي الوجهة المحددة للالتحاق بالوظائف المتاحة وفق تفاصيل الإعلان.

ويتعين على الراغبين في التقديم التعرف على طبيعة الوظيفة ومتطلباتها وإجراءات الالتحاق بها قبل استكمال عملية التقديم، من خلال التواصل عبر أرقام الهواتف التي حددتها الوزارة للاستفسار.

ما أرقام التواصل وطريقة التقديم على وظائف العاشر من رمضان؟

أتاحت وزارة العمل أرقام هواتف للتواصل مع الجهة المسؤولة عن فرص العمل الجديدة، حتى يتمكن الشباب الراغبون في التقديم من الاستفسار عن تفاصيل الوظائف وإجراءات القبول والأوراق المطلوبة.

ويمكن للراغبين في التقديم والاستعلام عن الوظائف التواصل عبر الرقمين الآتيين:

01095033319.

01018188224.

ويُنصح المتقدمون بالتواصل للتأكد من استمرار إتاحة الوظائف ومعرفة المستندات المطلوبة ومواعيد وإجراءات التقديم، مع تحديد التخصص المناسب قبل استكمال خطوات الالتحاق بالعمل.

ما وظائف محطة الضبعة النووية التي أعلنت عنها وزارة العمل؟

بالتوازي مع فرص العمل المتاحة في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، أعلنت وزارة العمل عن فرص توظيف جديدة بشركة «تريست روسيم» ضمن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، برواتب شهرية تصل إلى 40 ألف جنيه.

وتشمل الوظائف المتاحة في المشروع عددًا من التخصصات المرتبطة بالأعمال الإنشائية والفنية، بما يوفر فرصًا للعاملين في مجالات اللحام والخرسانة والحدادة المسلحة والتركيبات والتشطيبات، إلى جانب العمالة المساعدة.

وتأتي هذه الفرص ضمن الوظائف التي تستهدف استقطاب العمالة الفنية والمهنية للعمل في مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، مع توفير مجموعة من المزايا الوظيفية للعاملين المقبولين.

ما التخصصات المطلوبة في وظائف مشروع محطة الضبعة؟

تتضمن الوظائف المعلنة بشركة «تريست روسيم» في مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية عددًا من التخصصات المهنية والفنية، وتشمل المجالات الآتية:

اللحام.

فورمجية الخرسانة.

الحدادة المسلحة.

فنيي التركيبات.

النقاشة ومبيضي المحارة.

العمال المساعدين.

وتتنوع هذه التخصصات بين الأعمال الفنية والإنشائية وأعمال التشطيبات، بما يتيح فرصًا للعاملين في المهن الحرفية والمهنية المختلفة، وفق احتياجات المشروع ومتطلبات الوظائف المتاحة.

وظائف

كم تبلغ رواتب وظائف محطة الضبعة النووية؟

تبدأ رواتب الوظائف المتاحة بمشروع محطة الضبعة النووية من 14 ألفًا و250 جنيهًا، وتصل إلى 40 ألف جنيه، وفقًا للتخصص وطبيعة الوظيفة.

وتوفر شركة «تريست روسيم» للعمالة المقبولة حزمة من المزايا الوظيفية، تشمل الرواتب المجزية والسكن المكيف والوجبات اليومية والتأمين الشامل، إلى جانب توفير وسائل المواصلات من وإلى موقع العمل.

كما تتضمن المزايا نظام عمل يقوم على 26 يومًا مقابل 6 أيام راحة، فضلًا عن أن بعض الوظائف لا تشترط وجود خبرة سابقة لدى المتقدمين، وهو ما يتيح فرصًا لشريحة من الشباب الراغبين في الالتحاق بالعمل في المشروع.

ما المزايا التي توفرها وظائف مشروع الضبعة للعمال؟

تشمل المزايا المعلنة للعمالة المقبولة في وظائف محطة الضبعة النووية مجموعة من الخدمات والتسهيلات المرتبطة بظروف العمل والإقامة، وتتمثل في الآتي:

رواتب شهرية تبدأ من 14 ألفًا و250 جنيهًا وتصل إلى 40 ألف جنيه.

توفير سكن مكيف للعاملين.

توفير وجبات يومية.

الحصول على تأمين شامل.

توفير وسائل المواصلات من وإلى موقع العمل.

نظام عمل بواقع 26 يومًا مقابل 6 أيام راحة.

عدم اشتراط خبرة سابقة في بعض الوظائف.

وتمنح هذه المزايا فرص العمل بالمشروع أهمية خاصة لدى الباحثين عن وظائف توفر دخلًا شهريًا ومزايا مرتبطة بالإقامة والتغذية والتأمين والتنقل، مع اختلاف شروط القبول وفقًا للتخصص المطلوب.

ما الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف محطة الضبعة النووية؟

يتعين على الراغبين في التقديم على الوظائف المتاحة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية تجهيز مجموعة من المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التقديم والاختبارات.

وتشمل الأوراق المحددة ما يلي:

إحضار الأوراق التأمينية المتاحة.

نموذج 111 تأمين صحي.

صورة شخصية.

ويجب على المتقدمين تجهيز المستندات المطلوبة قبل التوجه إلى مقر إجراء الاختبارات، مع متابعة أي تعليمات إضافية تتعلق بإجراءات التقديم والقبول في الوظائف المتاحة.

وظائف وزارة العمل 2026.. التخصصات المطلوبة وشروط التقديم والرواتب

متى وأين اختبارات وظائف محطة الضبعة النووية؟

من المقرر إجراء الاختبارات واستكمال إجراءات التقديم على وظائف مشروع محطة الضبعة النووية مجانًا، بمقر مديرية العمل بالأقصر، الكائن بشارع النزهة بجوار المطافي.

وتُجرى الاختبارات يومي الأحد والاثنين الموافقين 8 و9 نوفمبر 2026، وفق الموعد المحدد لإجراءات التقديم والاختبارات الخاصة بالوظائف المعلنة.

ويمكن للراغبين في الاستفسار عن الوظائف أو معرفة تفاصيل التقديم التواصل عبر الرقمين الآتيين:

01090908957.

01017099989.

وبذلك تتنوع فرص العمل التي أعلنت عنها وزارة العمل بين 109 وظائف في تخصصات فنية وخدمية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه، وفرص أخرى بشركة «تريست روسيم» في مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، برواتب تبدأ من 14 ألفًا و250 جنيهًا وتصل إلى 40 ألف جنيه، مع اختلاف التخصصات وشروط التقديم والمزايا الوظيفية بين الإعلانين.

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