وظائف مشروع الضبعة النووية 2026.. رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه ومزايا متعددة

تستمر وزارة العمل في طرح فرص توظيف جديدة للشباب بمختلف المحافظات، بالتعاون مع الشركات العاملة في المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، الذي يمثل أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية في مصر، ويوفر احتياجات متزايدة من العمالة الفنية والحرفية في مختلف مراحل التنفيذ والإنشاء.

فرص توظيف جديدة

وفي أحدث تحركاتها لتوفير فرص العمل، أعلنت الوزارة عن وظائف جديدة بشركة تريست روسيم العاملة بمشروع الضبعة النووية، تشمل عددا من التخصصات المهنية والفنية، برواتب شهرية مجزية تبدأ من 14250 جنيها وتصل إلى 40 ألف جنيه، إلى جانب مجموعة من المزايا تشمل توفير السكن والوجبات اليومية والتأمين الشامل ووسائل الانتقال.

وتأتي هذه الفرص في إطار جهود الدولة لزيادة معدلات التشغيل، والاستفادة من الكوادر المهنية والفنية، وفتح المجال أمام الشباب للانضمام إلى المشروعات القومية الكبرى، ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل الوظائف المطلوبة والرواتب والمميزات وشروط التقديم والأوراق اللازمة ومواعيد الاختبارات.

التخصصات المطلوبة في وظائف مشروع الضبعة النووية

أعلنت وزارة العمل توافر فرص عمل جديدة بشركة تريست روسيم ضمن الأعمال الجارية بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، في مجموعة من التخصصات التي تلبي احتياجات التنفيذ والأعمال الإنشائية والفنية.

وتشمل المهن المطلوبة ما يلي:

اللحام.

فورمجية الخرسانة.

الحدادة المسلحة.

فنيي التركيبات.

النقاشة ومبيضي المحارة.

العمال المساعدون.

فرص توظيف جديدة

رواتب ومميزات وظائف مشروع الضبعة 2026

تقدم الشركة مجموعة من المزايا للعاملين بالوظائف الجديدة، سواء على مستوى الرواتب أو الخدمات المقدمة داخل موقع العمل، بما يوفر بيئة مناسبة للعاملين بالمشروع.

وتتمثل أبرز المميزات في الآتي:

رواتب شهرية صافية تبدأ من 14250 جنيها وتصل إلى 40 ألف جنيه وفقا للتخصص والوظيفة.

عدم اشتراط خبرة سابقة للالتحاق بالوظائف المعلنة.

توفير سكن مكيف للعاملين.

توفير وجبات يومية.

تأمين شامل.

نظام عمل لمدة 26 يوما مقابل 6 أيام راحة.

توفير وسائل المواصلات من وإلى موقع العمل.

موعد وأماكن اختبارات وظائف مشروع الضبعة

حددت وزارة العمل مواعيد إجراء الاختبارات واستقبال طلبات التقديم للراغبين في الالتحاق بالوظائف الجديدة، حيث تقرر تنظيم الاختبارات مجانا بمقر مديرية العمل بمحافظة الأقصر.

ويستقبل مقر المديرية المتقدمين يومي الأحد والإثنين الموافقين 8 و9 نوفمبر 2026، وذلك في العنوان التالي:

مديرية العمل بالأقصر، شارع النزهة بجوار المطافئ.

فرص توظيف جديدة

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف الضبعة

يتعين على الراغبين في التقدم للوظائف المعلنة تجهيز مجموعة من المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التقديم والاختبارات، وتشمل:

الأوراق التأمينية المتاحة.

نموذج 111 تأمين صحي.

صورة شخصية.

أرقام التواصل والاستفسار عن وظائف مشروع الضبعة

أتاحت وزارة العمل إمكانية الاستفسار عن تفاصيل الوظائف والتخصصات المطلوبة وإجراءات التقديم.

مشروع الضبعة وفرص العمل للشباب

يمثل مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية أحد المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في توفير فرص عمل متنوعة، في ظل مشاركة عدد من الشركات المحلية والأجنبية في تنفيذ الأعمال الإنشائية والهندسية والتجهيزات الفنية.

وتتطلب مراحل تنفيذ المشروع الاستعانة بأعداد من العمالة المتخصصة في المجالات الفنية والحرفية والمهنية، وهو ما يفتح المجال أمام الشباب للحصول على فرص عمل برواتب ومزايا متنوعة، واكتساب خبرات عملية من خلال المشاركة في تنفيذ مشروع استراتيجي مهم للدولة المصرية.

وتواصل وزارة العمل التنسيق مع الشركات العاملة بالمشروع لتوفير احتياجاتها من العمالة وفقا للتخصصات المطلوبة، بما يدعم خطط التشغيل ويعزز فرص دخول الشباب إلى سوق العمل.