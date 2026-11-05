الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية لتحديد مسار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أكبر مكاسب يومية لها منذ منتصف أغسطس، مدعومة بتراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات بشأن المسار المتوقع لسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.6% إلى 4,082.76 دولارًا للأوقية بعد ارتفاعه بنحو 3.4% يوم الأربعاء. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 4,092.90 دولارًا.

وتراجع الدولار يوم الأربعاء، لكنه قلص خسائره السابقة بعدما أزال الفوز الكاسح للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية مصدرًا من مصادر عدم اليقين في الأسواق، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون التداعيات المحتملة للتغييرات التنظيمية.

ويجعل ضعف الدولار الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.3% إلى 52.37 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1,505.85 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1,003.83 دولارًا.

وأظهرت بيانات تقرير الوظائف الوطني الصادر عن شركة إيه دي بي امس الأربعاء أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي تسارع مجددًا خلال أكتوبر. ويتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة، لتقييم توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر.

وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، قال المرشد الأعلى لإيران مجتبى خامنئي يوم الأربعاء إن عداء واشنطن تجاه طهران لن يتغير نتيجة التحولات الحزبية أو أي تنازلات تقدمها الولايات المتحدة، مضيفًا أن من يعتقدون عكس ذلك “مخطئون بشدة”.

ويرى المتداولون حاليًا احتمالًا بنسبة 83% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، وفق أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائدًا، ما يقلل من جاذبيته للمستثمرين.

وفي الوقت نفسه، حددت سيتي بنك سعرًا مستهدفًا للذهب عند 4,500 دولار للأوقية خلال فترة تتراوح بين صفر و3 أشهر، مشيرة إلى وجود إمكانية كبيرة لصعود الأسعار إذا أُعيد فتح مضيق هرمز وتراجعت حدة الصراع بين اليمن والسعودية بحلول نهاية العام، وفق توقعاتها.

وفي أوروبا، ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات خلال الشهر الماضي، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، ومن المتوقع أن يواصل صعوده خلال الأشهر المقبلة، ما يعزز مبررات رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر.

كما من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس للمرة الأولى منذ 3 سنوات، في ظل تصاعد ضغوط التضخم الناجمة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.