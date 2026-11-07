فاينانشيال تايمز: بريطانيا تستعد لاستضافة الرئيس الأوكراني في زيارة دولة العام المقبل

تستعد بريطانيا لاستضافة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في زيارة دولة العام المقبل، بحسب ما أوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم السبت، نقلا عن مصادر مطلعة.

وقالت الصحيفة إن الموعد المحدد للزيارة لم يُحسم بعد، إلا أن مسئولين يرجحون عدم تزامنها مع مشاركة زيلينسكي المتوقعة في قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها في مدينة مانشستر البريطانية في نوفمبر 2027.

في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في أوكرانيا تقترب من التسوية، وإن إنهاءها قد يتطلب مشاركة جميع الدول الأوروبية، مشيرا إلى أنه أجرى محادثات خاصة في البيت الأبيض مع المبعوث الروسي كيريل دميترييف، بالتزامن مع استضافة السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب ممثلين عن موسكو وكييف.

وأضاف ترامب أن الاتفاق المرتقب سيكون كبيرا وسيحظى بترحيب الجميع، فيما تواصلت التطورات الميدانية، إذ أعلنت القوات الأوكرانية استهداف مصفاة نفط، بينما قال زيلينسكي إن الضربات ألحقت أضرارا بجميع محطات الطاقة في بلاده، مشيرا إلى استهداف معدات الطاقة التي تعتمد عليها محطات الطاقة النووية بصواريخ وطائرات مسيرة.