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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا .. مسؤول يتوقع وصول ضحايا الفيضانات إلى 20 ألف

أرشيفية
أرشيفية

رجح رئيس بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي، ارتفاع عدد القتلى في المدينة الليبية المنكوبة التي ضربها الإعصار إلى  20 ألفا.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن السلطات لم تتمكن بعد من إحصاء الأضرار بشكل نهائي، لكن "الأعمال جارية من أجل ذلك".

وفي حديث لقناة "سكاي نيوز" أكد الغيثي أن التيار الكهربائي يصل إلى 60 بالمئة من الأحياء السكنية في المدينة، مشيراً إلى مواصلة العمل على إعادة التيار الكهربائي في المناطق المنكوبة، لكي تتمكن فرق الإنقاذ والجهات المختصة من القيام بأعمالها طيلة 24 ساعة.

كما أكد الغيثي الحاجة الماسة إلى دعم دولي، مضيفا: "نحن في انتظاره وبإذن الله سننقذ ما يمكن إنقاذه"، مبينا أن "فرقاً طبية من مختلف المدن الليبية قدمت إلى درنة والآن تباشر أعمالها".

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