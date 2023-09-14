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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 740 حصانا.. سعر أشهر السيارات الخارقة في تاريخ لامبورجيني

صدى البلد

تعتبر سيارة لامبورجيني فينينو واحدة من أكثر سيارات الشركة الإيطالية الخارقة تميزًا، تم بناء 13 نموذجًا فقط بين عامي 2013 و 2014 (4 كوبيه و 9 سيارات رودستر).

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لامبورجيني فينينو

كشفت شركة لامبورجيني الإيطالية عن السيارة النادرة لأول مرة في عام 2013 احتفالاً بذكرى مرور 50 عاماً على انشائها، وتم انتاج 5 نسخ كوبيه منها فقط كانت أولى النسخ للاختبارات والثانية احتفظت بها الشركة بينما عُرضت النسخ الثلاث الآخرى للبيع، بالإضافة لـ 9 نسخ مكشوفة.

لامبورجيني فينينو

حصلت لامبورجيني فينينو على تصميم خلفي رائع، حيث جاءت بعادم رياضي رباعي، وتم تزويدها بجنوط رياضية بقياس 22 بوصة في الأمام و 23 بوصة في الخلف، ومشتت الهواء الخلفي، وجناح الهواء الأيروديناميكي العملاق.

لامبورجيني فينينو

تتميز لامبورجيني فينينو بمعدل ثبات وديناميكية عالية بفضل رشاقتها وخفة وزنها، حيث تعمل مقدمة السيارة المنخفضة والمدببة كجناح هواء أمامي يساعد في تدفق تيار الهواء أثناء القيادة عبر فتحات تهوية للمحرك، وتم تزيين المقدمة بمصابيح على شكل حرف المميز للشركة الإيطالية.

 

مواصفات السيارة لامبورجيني فينينو

جاءت سيارة لامبورجيني فينينو الخارقة بمحرك V12سعة 6.5 لتر مستعار من أفينتادور جيد لـ 740 حصانا، يمكن أن تصل Veneno إلى 60 ميلاً في الساعة في 2.9 ثانية فقط للنسخة الكوبيه بينما تتسارع النسخة المكشوفة في 2.9 ثانية، بسعة خزان الوقود 90 لتر، وسرعة قصوى هائلة تبلغ 221 ميلاً في الساعة.

لامبورجيني فينينو

سعر سيارة لامبورجيني فينينو

بلغ سعر السيارة لامبورجيني فينينو الى 3.5 مليون دولار.

لامبورجيني رودستر فينينو الكوبية Veneno

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