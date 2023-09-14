خلى بالك لو بتستخدم تليجرام .. تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد

حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني من وجود عدد من النسخ المزيفة من تطبيق الدردشة الشهير Telegram تليجرام على متجر Google Play من شركة جوجل لمستخدمي هواتف أندرويد.

وكشف خبراء في شركة الأمن السيبراني Kaspersky "كاسبرسكي" أنهم وجدوا 3 نسخ مزيفة موجودة على متجر Google Play من تطبيق Telegram تليجرام يقوم الكثير من المستخدمين بتحميلها على هواتفهم، حيث أن النسخ المزيفة هي تطبيقات للتجسس تخترق المستخدمين.

وبعد التحقيق الذي أجرته الشركة اتضح أن التطبيقات الثلاثة عبارة عن تطبيقات معدلة من Telegram تليجرام، ومن الداخل لا تبدو هذه التطبيقات مختلفة عن تطبيق Telegram الأصلي، وفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

وكتب خبراء في كاسبرسكي في تقرير:"في البداية، يعطي هذا انطباعًا بوجود نموذج لتطبيق Telegram تليجرام عادي تمامًا، فمعظم النسخ المعدلة تبدو مماثلة لتلك القياسية".

وقال الخبراء " إنه عند الفحص الدقيق، يمكنك رؤية الحزمة التي تسمى com.wsys، وهي ليست نموذجية لـ Telegram، هذه الحزمة "المريبة" 'com.wsys' هي برامج تجسس، وهي شكل من أشكال التعليمات البرمجية الضارة".

وحذر الخبراء من المخترقين يمكنهم الوصول إلى أسماء المستخدمين ومعرفات المستخدمين وأرقام الهواتف وجهات الاتصال الخاصة بهم، وأن برامج التجسس المستخدمة في هذه النسخ المزيفة واسعة النطاق لدرجة أنها يمكن أن تتبع التغييرات التي يتم إجراؤها على معلومات جهات الاتصال.

والأكثر إثارة للقلق هو أن محتوى كل رسالة يتم إرسالها داخل هذه التطبيقات المزيفة يتم إرسالها إلى المحتالين عبر الإنترنت، إلى جانب اسم المرسل ومعرف المستخدم.

وحث الخبراء جميع مستخدمي هواتف أندرويد من حذف هذه النسخ المزيفة من تطبيق Telegram تليجرام على هواتفهم، والتأكد من أن تحميل التطبيق الأصلى من على متجر Google Play.