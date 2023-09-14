اليورو بـ 33.10 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية في مصر الخميس 14 سبتمبر

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات الأسبوع الجاري، وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الخميس مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

وصل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الخميس نحو 32.94 جنيه للشراء و 33.20جنيه للبيع .



استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الخميس عند 38.24 جنيه للشراء و 38.56جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 34.34جنيه للشراء 34.63 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر



وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .



بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم نحو 32.94جنيه للشراء و 33.20 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الخميس نحو 38.24جنيه للشراء و38.56جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم نحو 34.34جنيه للشراء 34.63جنيه للبيع .

أسعار العملات فى البنك المركزي اليوم الخميس



واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.95جنيه



وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الخميس نحو 33.10 جنيه للشراء و33.24 جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الخميس نحو 38.46جنيه للشراء و 38.63 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الخميس ليسجل 34.52جنيه للشراء و34.67جنيه للبيع .