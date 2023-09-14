عاجل|العالم الهولندي يحذر من زلزال بقوة 7 ريختر بهذه المنطقة

أثار العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، جدلاً واسعًا بتنبؤه بحدوث زلزال في المغرب بقوة 7 درجات على مقياس ريختر قبل وقوعه.

وقد حذر مرة أخرى من وقوع زلزال آخر في الأيام القادمة، مما أثار حيرة الكثيرين.

هوجربيتس نشر تنبؤاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأشار إلى وجود تجمعات زلزالية محتملة من 15 إلى 17 سبتمبر وارتفاع نشاط زلزالي متوقع من 19 إلى 21 سبتمبر.

كما حدد أن من الممكن حدوث زلزال كبير قد يتسبب في تسونامي قرب سواحل البرتغال وإسبانيا والمغرب. ودعا إلى متابعة مواقع الكواكب والقمر لتوضيح هذا النشاط الزلزالي وحذر من عدم التستهان بهذه التنبؤات.