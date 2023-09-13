العالم الهولندي هوجربيتس يكشف حقيقة وقوع تسونامي مدمر الأسبوع المقبل

كشف العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، اليوم الأربعاء، حقيقة وقوع تسونامي مدمر الأسبوع المقبل نتيجة لزلازل عنيفة.

وكتب هوجربيتس، عبر منصة “إكس”، أنه “خلافا لبعض الادعاءات، لم أقل أنه سيكون هناك تسونامي الأسبوع المقبل… شرحي يهدف فقط إلى رفع مستوى الوعي العام”.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، من وقوع زلازل مدمرة جديدة.

وقال العالم الهولندي هوجربيتس، إنه قد تحدث بعض التجمعات من الزلازل القوية في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر تقريبًا، إلا أنه أشار إلى الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، حيث من المحتمل أن يصل النشاط الزلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات.

وأضاف العالم الهولندي : "من المحتمل ألا يمر وقت طويل حتى يحدث زلزال أكبر.. إذا كنت بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب.. عليك أن تكون على بينة من الخطر الذي يكمن على الساحل.. فقد يكون هناك نشاط زلزالي كبير حقًا".

علينا أن ننظر إلى مواقع الكواكب والقمر

وقال: "علينا أن ننظر إلى مواقع الكواكب والقمر لتفسير هذا النشاط.. إنها ظاهرة معروفة في علم الزلازل، أنه غالبًا ما يكون هناك تجمع لزلازل أقوى.. ثم لدينا عدة أيام، وربما حتى أسبوع، دون وقوع زلزال واحد أكبر.. لقد حذرت في السابق من هذا الاحتمال لنشاط زلزالي قوي وكبير، في أعقاب هندسة الكواكب الحرجة يومي 4 و6 سبتمبر، ولا ينبغي الاستهانة بها".