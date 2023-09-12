هيئة الإسعاف الليبية: لا يمكن حصر المفقودين.. ومستشفى البيضاء خارج الخدمة

أعلن الناطق باسم هيئة الإسعاف والطوارئ الليبية، أسامة علي، أن عدد ضحايا العاصفة "دانيال" التي ضربت مدن شرق ليبيا منذ يوم الأحد قادمة من البحر المتوسط، بلغ 25 قتيلا في مدينة البيضاء، وهناك مفقودون بالإضافة إلى 7 قتلى ونحو 20 مفقودًا في مدينة سوسة التي دمرتها العاصفة تمامًا.

وأشار إلى أن هيئة الإسعاف والطوارئ فقدت الاتصال مع فرق الإغاثة والإنقاذ في المدن المتضررة والفرق الداعمة القادمة من مدينة إجدابيا، وتواجه مشكلات في التواصل بين الغرب والمناطق الشرقية.

وأوضح أن ليبيا ليست مستعدة لمواجهة مثل هذه الكوارث، وهي دولة تعاني من الأزمات المتعددة، حيث أدى انقطاع الكهرباء إلى إخراج مستشفى البيضاء عن الخدمة، مما يعني تقليل العمليات الطبية للحالات الطارئة فقط.