الأرصاد الجوية الليبية: العاصفة دانيال تسببت في كميات أمطار يومية تعادل عاما كاملا

أفاد محيي الدين رمضان، مدير الإعلام في هيئة الأرصاد الجوية الليبية، بأن العاصفة دانيال نتج عنها كميات كبيرة جدًا من الأمطار، حيث بلغت 414 ملليمترا خلال 24 ساعة في إحدى المناطق. وهذه الكميات تعتبر ضخمة وتفوق ما يهطل خلال عام كامل في تلك المنطقة.

وأوضح رمضان خلال مداخلته في مكالمة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن العاصفة دانيال المطرية كان لها تحرك غير عادي، حيث بقيت قبالة الساحل الليبي لمدة تتراوح بين 5 و6 أيام، وكانت تتحرك بحركة دائرية يصاحبها هطول أمطار غزيرة.

وأشار إلى أن العاصفة دانيال بدأت في التحرك وستؤثر خلال الساعات القادمة على المناطق الحدودية المصرية برياح وأمطار، لكن من المتوقع أن تكون أقل من الأمطار الغزيرة التي شهدناها خلال الفترة الماضية، وبعد ذلك ستتجه ناحية الشرق وتؤثر في باقي المناطق الشرقية داخل مصر، لكن من المتوقع أن تكون ضعيفة بالمقارنة بتأثيرها في ليبيا، وأوضح أنها ستتضاءل تدريجيا عند وصولها إلى الشرق الليبي.