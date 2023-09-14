ليس منتشرا .. نوع من المكسرات يخفض الكوليسترول في الدم

الجوز من المكسرات الصحية المليئة بالمغذيات الأساسية مثل الأحماض الدهنية من الأوميغا-3 ومضادات الأكسدة، ومن السهل أيضاً إدماجها في النظام الغذائي الخاص بك.

وفي دراسة جديدة تم ربط الجوز بخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم ، في حين أن جميع أنواع المكسرات مليئة بالعناصر الغذائية المهمة ، ولكن الجوز تحديدا، وجد أن تناول مقدار حفنة اليد منه وعلى أن يكون نيء يساهم في خفض مستويات الدهون الضارة في الدم التي تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية

فمضادات الأكسدة الموجود في الجوز

تساعد في منع أو تقليل الأكسدة التي تضر بالشريان والتي تساهم في الإصابة بأمراض القلب).

الجوز مصدراً جيداً لشكل النباتات من الدهون الأوميغا-3، مما قد يساعد على الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

وقد تساعد عدة مركبات نباتات ومغذيات في الجوز على الحد من الالتهاب.



المصدر healthline