لن تتوقع.. 3 طرق سحرية لتلميع الزجاج بدون ملمع

يحتاج الزجاج إلى التلميع بشكل مستمر ، وذلك للحفاظ عليه من الاتربة ويظل بشكل جيد، ولكن البعض لا يفضل استخدام ملمع الزجاج باستمرار، ويفضلون استخدام طرق أخرى.

وإليك طرق مختلفة لتلميع الزجاج

معجون الأسنان و الملابس الناعمة

تطبيق كمية صغيرة من معجون الأسنان، على القماش ناعم نظيفة.

ثم يلمع الزجاج بشكل بسيط للتخلص من الاتربه، والتخلص من الخدوش.

بعد فرك الزجاج لبضع دقائق، ضعي الماء على الزجاج للتأكد من نظافته.

استخدام الماء مع الخل

يساعد استخدام الماء مع الخل في التخلص من بقع الزجاج والاتربة التي تظل عالقة على الزجاج.

ضعي القليل من الخل مع الماء، واستخدمي فوطه ناعمة لمسح الزجاج والتخلص من الاتربة.