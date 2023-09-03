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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. تناول ماء هذه الخضروات يحميك من مرض خطير

ماء البقدونس
ماء البقدونس

ماء البقدونس غني بمضادات الأكسدة وله عدة فوائد صحية، مثل تعزيز المناعة، والتحكم في الدم السكر، ومنع أحجار الكلى والحد من شد العضلات.

فوائد ماء البقدونس

- المساعدة على التحكم في مستويات السكر في الدم
في بعض أنحاء العالم، تستخدم ماء البقدونس كعلاج أعشاب للمساعدة في خفض مستويات السكر بالدم .

- تعزيز الجهاز المناعي
ماء البقدونس مليء بالفيتامينات ويساعد على تعزيز الحصانة وزيادة إنتاج الليوكويتيت، وهو أمر مهم بالنسبة للوظيفة المناعية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن ماء البقدونس لديها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادات الفطريات التي تساعد على الدفاع عن البكتيريا و الإصابات الفطريات.

خصائص مكافحة السرطان
يحتوي ماء البقدونس على مجموعة من الفوهات وغيرها من المركبات الكيميائية التي يمكن أن تحيد من السرطانات، ومنع الضرر في الأنسجة، والصفويات (موت الخلايا)

المصدر medicine

البقدونس ماء البقدونس الجهاز المناعي السكر فوائد ماء البقدونس

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