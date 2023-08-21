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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد خارقة لتناول عصير البقدونس.. تعرف عليها

صدى البلد

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،أهمية عصير البقدونس وفوائده.
 

أولاً ملحوظة مهمة جداً : البقدونس الأخضر لايُغلي وانما يُعصر في الخلاط مع الماء مع إماكنية إضافة قليل من السكرالذي  يغلي هي بذورالبقدونس الجافة.

أما عن فوائد عصير البقدونس فهي:

ينقي الكليتين من السموم، فكوب من عصير البقدونس لديه القدرة على غسل الكليتين وتنقيتهما من السموم، كما أنه يقي المثانة من العدوى.

يقوي المناعة.. يعمل عصير البقدونس على تقوية الجهاز المناعي في الجسم، ما يساعد الجسم في مقاومة العدوى البكتيرية التي قد تهاجم الجسم.

يحسن الهضم.. فكوب من عصير البقدونس كافٍ لأن يسهل من عملية الهضم، ويمنع تكوّن الغازات الحمضية التي تؤدي لحرقان المعدة.

يطهر وينقي الدم.. نظراً لاحتوائه على الكلوروفيل والفيتامينات والمكملات الغذائية الأساسية، فإن عصير البقدونس يقوم بتنظيف وتطهيروتنقية الدم من السموم، كما يمنع تكون السموم في الدم مرة أخرى.

يقلل ضغط الدم المرتفع.. من أهم خواص عصير البقدونس أنه مفيد جداً لمن يعانون من ضغط الدم المرتفع، فهو يخفض ضغط الدم ويحافظعلى معدله المتوسط.

يمنع رائحة الفم الكريهة.. عصير البقدونس غني بالكلوروفيل المعروف بفعاليته في مقاومة ومنع رائحة الفم الكريهة، لذا فالحرص على شربكوب من عصير البقدونس في الصباح يضمن الحفاظ على رائحة الفم الطيبة طوال اليوم.

يساعد على فقدان الوزن.. عصير البقدونس المضاف إليه قطرات الليمون يساعد في فقدان الوزن الزائد. فنظراً لأنه غني بالمكملات الغذائيةالمفيدة للجسم، فإن عصير البقدونس يساعد في حرق الدهون، فالمواظبة على شرب عصير البقدونس المضاف إليه الليمون لمدة مرتين أو ثلاثمرات في الأسبوع تعطي نتائج مذهلة في خفض الوزن..

يحافظ علي حيوية ونضارة البشرة ويساعد علي نمو الشعرويحمي من السرطان وأمراض العيون وأمراض القلب. 

تقوية الجهاز المناعي عصير البقدونس عملية الهضم فقدان الوزن الزائد فوائد عصير البقدونس فقدان الوزن

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