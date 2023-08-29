عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يسبب كوارث.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول البقدونس

البقدونس
البقدونس

يعد البقدونس من أكثر الخضروات الطبيعية التي تمتلك فوائد عديدة للصحة والشعر والبشرة، ولكن هل تعلم أن هناك بعض الأشخاص يتعرضون للخطر عند تناول هذه النبتة؟.

وفقا لما جاء في موقعrxlist نعرض لكم أهم الأشخاص الممنوعين من تناول البقدونس نهائيا.

هتموت الذباب وتخلي ريحة المنزل حلوة.. طريقة غير متوقعة للقضاء على الحشرات

لو بتاكله كتير .. اكتشف أضرار الخيار


الحمل والرضاعة الطبيعية : تناول البقدونس بكميات غذائية لا بأس به، ولكن تناول البقدونس بكميات طبية أكبر يكون غير آمن على الأرجح عندما يؤخذ عن طريق الفم أثناء الحمل وقد استخدم البقدونس للتسبب في الإجهاض وبدء تدفق الدورة الشهرية.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الأدلة المتطورة إلى أن تناول An-Tai-Yin، وهو منتج عشبي يحتوي على البقدونس ودونغ كاي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل يزيد من خطر العيوب الخلقية الخطيرة وإذا كنتِ حاملاً، فالتزمي باستخدام كمية البقدونس الموجودة عادةً في الطعام فقط.

67573-تشوهات-الأجنة
67573-تشوهات-الأجنة


لا يُعرف ما يكفي عن سلامة استخدام البقدونس بكميات طبية أثناء الرضاعة الطبيعية. من الأفضل عدم استخدام أكثر من الكميات الغذائية المعتادة من البقدونس.

مرض السكري : البقدونس قد يخفض مستويات السكر في الدم. راقب علامات انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم) وراقب نسبة السكر في الدم بعناية إذا كنت مصابًا بمرض السكري واستخدم البقدونس.

احتباس السوائل (الوذمة) : هناك قلق من أن البقدونس قد يتسبب في احتفاظ الجسم بالصوديوم (الملح)، وهذا يزيد من احتباس الماء.

ارتفاع ضغط الدم : هناك قلق من أن البقدونس قد يتسبب في احتفاظ الجسم بالصوديوم (الملح)، وهذا قد يؤدي إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم.

البقدونس ارتفاع ضغط الدم الدورة الشهرية الرضاعة الطبيعية العيوب الخلقية الأشهر الثلاثة الأولى خفض مستويات السكر مرض السكر مرض السكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

قرار جمهوري بتجديد تكليف عمرو عادل إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

موضوعات متعلقة

واقعة غريبة أثارت العالم ..كيف تحمى نفسك من تكون الدود داخل الدماغ

تاكل ايه لو عندك هبوط وارهاق وضعف تركيز

بعد اكتشافها في راس ست.. كيف يدخل الدود إلى الدماغ

يجب معالجتها فورا.. أخطر علامات تدل على فقدان ابنك للثقة

أضرار جهاز الهايفو على الوجه

تاكل إيه لو عندك حموضة.. احرص على تناول هذه الأطعمة يوميا

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد

ترشيحاتنا

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

وزارتي السياحة والنقل يوضحون حقيقة غرق أحد الفنادق العائمة بالأقصر

عالم أزهري: الإسلام أوجب على الآباء تحقيق العدل بين الأبناء وعدم التمييز بينهم

الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

السفير محمد حجازي: الوضع على الأرض في السودان أصبح لصالح الجيش

قرار لحظي ومقلب كبير.. القصة الكاملة لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أميرة أديب في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل|سعر صادم

قرار لحظي ومقلب كبير.. القصة الكاملة لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

بدون أدوية وبنصائح فعالة.. طرق علاج الأملاح للحامل

أصيل وجدع...هذه الأبراج هي أفضل الأصدقاء| هل أنت منهم؟

فيديو

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

فيديو جديد لحادث القاشونيستا الكويتية يثير الجدل.. اعرف التفاصيل

العالم الهولندي يحذر من خامس أضخم زلزال في 20 سنة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ