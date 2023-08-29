يسبب كوارث.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول البقدونس

يعد البقدونس من أكثر الخضروات الطبيعية التي تمتلك فوائد عديدة للصحة والشعر والبشرة، ولكن هل تعلم أن هناك بعض الأشخاص يتعرضون للخطر عند تناول هذه النبتة؟.

وفقا لما جاء في موقعrxlist نعرض لكم أهم الأشخاص الممنوعين من تناول البقدونس نهائيا.



الحمل والرضاعة الطبيعية : تناول البقدونس بكميات غذائية لا بأس به، ولكن تناول البقدونس بكميات طبية أكبر يكون غير آمن على الأرجح عندما يؤخذ عن طريق الفم أثناء الحمل وقد استخدم البقدونس للتسبب في الإجهاض وبدء تدفق الدورة الشهرية.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الأدلة المتطورة إلى أن تناول An-Tai-Yin، وهو منتج عشبي يحتوي على البقدونس ودونغ كاي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل يزيد من خطر العيوب الخلقية الخطيرة وإذا كنتِ حاملاً، فالتزمي باستخدام كمية البقدونس الموجودة عادةً في الطعام فقط.

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لا يُعرف ما يكفي عن سلامة استخدام البقدونس بكميات طبية أثناء الرضاعة الطبيعية. من الأفضل عدم استخدام أكثر من الكميات الغذائية المعتادة من البقدونس.

مرض السكري : البقدونس قد يخفض مستويات السكر في الدم. راقب علامات انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم) وراقب نسبة السكر في الدم بعناية إذا كنت مصابًا بمرض السكري واستخدم البقدونس.

احتباس السوائل (الوذمة) : هناك قلق من أن البقدونس قد يتسبب في احتفاظ الجسم بالصوديوم (الملح)، وهذا يزيد من احتباس الماء.

ارتفاع ضغط الدم : هناك قلق من أن البقدونس قد يتسبب في احتفاظ الجسم بالصوديوم (الملح)، وهذا قد يؤدي إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم.