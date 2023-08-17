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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو بتاكله كتير .. اكتشف أضرار الخيار

خيار
خيار

يعد الخيار من أشهى أنواع الخضروات التى يتم إضافتها للسلطات المختلفة ويمكن تناوله بمفرده بل وهناك بعض العصائر والمشروبات الصحية التى يدخل في تحضيرها

وبالرغم من فوائد الخيار الصحية والتجميلية العديدة إلا أن الإسراف في تناوله يسبب العديد من المضاعفات الصحية 

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ووفقا لما جاء في موقع فارمسي نعرض لكم الآثار الجانبية لتناول الخيار

قد يؤدي تناول الخيار إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وانتفاخ البطن لدى بعض الأشخاص.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى ألا يستهلكوا الكثير من الخيار لأنه يمكن أن يزيد من محتوى الماء والبوتاسيوم في أجسامهم مما يضرهم.

يجب ألا يستهلك الأشخاص الذين يتناولون مخففات الدم الكثير من الخيار ، لأن فيتامين ك فيه يمكن أن يجعل تخثر الدم أكثر صعوبة.
قد تظهر على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الخيار أعراض مثل خلايا النحل والتورم وصعوبة التنفس.

الخيار اضرار الخيار الاثار الجانبية لتناول الخيار انتفاخ البطن فوائد الخيار الصحية فوائد الخيار فيتامين ك مشاكل في الجهاز الهضمي

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